لجنة الانضباط توقع عقوبات بالجملة على الفجيرة

المصدر: دبي-العوضي النمر

وقعت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حسن المرزوقي عقوبات بالجملة على نادي الفجيرة على خلفية أحداث مباراته أمام الشارقة في دوري الخليج العربي.

وكشف حمدان الزيودي عضو اللجنة المتحدث الرسمي عن إيقاف اللاعبين مهند خميس وأحمد موسى مباراة واحدة وتغريم كل منهما 30 ألف درهم، لمحاولة التعدي على حكم المباراة، وإيقاف مدرب اللياقة البدنية باولو البرتو مباراتين وتغريمه 20 ألف درهم لمحاولة التعدي على الحكم، وتغريم نادي الفجيرة 30 ألف درهم بسبب إلقاء جماهيره زجاجات مياه وسب حكم المباراة، كما طلبت اللجنة تأجيل شكوى الفجيرة ضد المدير الفني لتقنية الفار بلجنة الحكام إلى حين وصول شريط المحادثات بين حكام الفار وحكم المباراة، وشريط تلفزيوني للمباراة.

وأضاف حمدان الزيودي ان اللجنة عاقبت نادي الوصل 50 ألف درهم بسبب تلفظ جماهيره بألفاظ نابية تجاه حكم مباراة الفريق أمام الإمارات وهي عقوبة مضاعفة بسبب تكرار المخالفة، وإيقاف حارس خورفكان محمد مراد 4 مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم بسبب ركل الكرة في وجه لاعب الحمرية، وإيقاف حارس مرمى الإمارات إبراهيم ياسر مباراتين وتغريمه ألف درهم، وحارس النصر للناشئين عمر إبراهيم مباراتين وتغريمه ألف درهم بسبب التلفظ بألفاظ نابية ضد حكم المباراة.