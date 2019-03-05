الإمكانيات الفردية تكفي الجزيرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

المتابع لمباراة الجزيرة وعجمان في الجولة الماضية ربما يتوقع فوز عجمان أو تعادله على أقل تقدير، نظراً لسيطرته على أجزاء متفرقة من المباراة، في مقابل تراخٍ للاعبي الجزيرة وضعف الأداء، وفي ظل تواضع أداء فخر أبوظبي وطموح «البرتقالي» في تحقيق نتيجة إيجابية، ظهرت الإمكانيات الفردية للاعبي الجزيرة، واستطاعوا أن يحققوا الفارق بالمجهود الفردي والخبرة، حيث سجل البرازيلي ليوناردو هدفه الأول بانطلاقة رائعة، والأخير معروف بإمكانياته الفردية، وتخصصه في تسجيل الركلات الثابتة، والانطلاق المهاري، أما علي مبخوت فواصل هز الشباك، وسجل الهدف الثاني ق 70 رافعاً رصيده إلى 130 هدفاً، ويأخذ علي مبخوت أصحاب الإحصائيات في اتجاه آخر، حيث إنه لا ينافس فقط على صدارة هدافي دورينا بل إنه ينافس الهدافين التاريخيين لدورينا، وقد تخطى مبخوت عدنان الطلياني «129» محققاً الترتيب الثالث في القائمة التاريخية، وأصبح على مرمى هدفين من محمد عمر 132، ويتصدر القائمة فهد خميس 165 هدفاً، في الوقت نفسه تصدر مبخوت قائمة هدافي دورينا 17 هدفاً.

وشهدت المباراة تألق اللاعب الشاب عبدالله رمضان، الذي سجل الهدف الثالث.