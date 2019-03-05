«الملعب الفرعي» هدية دموع منصور

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

قرر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة تسمية الملعب الفرعي للنادي باسم الطفل منصور عبد العزيز الذي ذرف الدموع بعد خسارة الفجيرة أمام الشارقة في الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد، وجاءت الاستجابة الكريمة كهدية أولى للدموع التي ذرفها الشبل منصور عبد العزيز مشجع النادي، كما أهدى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الطفل منصور قميص الذئاب كبادرة لترسيخ مشاعر الانتماء والوفاء الحقيقية لجماهير الفجيرة، وعبر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة عن دعمه للطفل منصور عبد العزيز الذي ضرب أروع الأمثال في تشجيع ناديه.

وكان الشبل منصور عبد العزيز مشجع نادي الفجيرة صاحب الـ11 ربيعاً قد شغل مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب إطلاق الحكم عبد الله العاجل نهاية مباراة الفجيرة أمام الشارقة المثيرة التي انتهت بفوز الملك بهدف وحيد جاء عبر البرازيلي مينديز ورافقت المباراة أحداث مثيرة بعد احتجاج لاعبي وجمهور الفجيرة على الحكام لحظة تسجيل اللاعب الهدف، وعقب نهاية المباراة دخل الشبل منصور عبد العزيز في نوبة بكاء وذلك حزناً على خسارة فريقه المفضل بالسيناريو الذي انتهت عليه المباراة بل وتحدث منصور بحرقة وألم عن حال التحكيم الذي تسبب في خسارة فريقه مطالباً اتحاد الكرة بإسناد مباريات دوري الخليج العربي لحكام أجانب بعد الخطأ الذي وقع فيه الحكم عبد الله العاجل.

سر

ولم يكن بكاء منصور أو الأحداث المثيرة التي رافقت نهاية المباراة هي الوحيدة التي لفتت الأنظار في ملعب الفجيرة، إذ خطفت «مسبحة» محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الأنظار، بعد أن ظلت ملازمة له في جميع المباريات التي يخوضها الملك متصدر دوري الخليج العربي بـ 43 نقطة ، وخلال مواجهة الفجيرة الأخيرة التي انتهت بفوز الشارقة بهدف كشف محسن مصبح للزميل محمد السعدي مراسل قناة دبي الرياضية سر حمله لهذه المسبحة، حيث أشار مصبح إلى أنه يظل على الدوام في حالة تسبيح وتحميد شكراً لله ودائماً ما يحملها معه أين ما حل بل وأشار مصبح إلى أنه وضع في مقدمة المسبحة ميداليتين إحداهما تحمل صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والثانية عبارة عن شعار الملك الشرقاوي، ويؤكد مصبح أنهم في إمارة الشارقة دائماً ما يتفاءلون بوجود القيادة الرشيدة بينهم وباهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بكافة الفعاليات الرياضية وبدعمه المتواصل لجميع الأندية الرياضية في الإمارة وباقي إمارات الدولة.

من ناحية أخرى غالب مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري وعكته الصحية بعد تعرضه لنزلة برد (انفلونزا) وأوفى بوعده بعد أن تحدث خلال المؤتمر الصحفي بصوت مبحوح عن مجريات المباراة وأبدى العنبري بتواضعه الجم اعتذاره للصحافيين على انخفاض صوته جراء تعرضه لنزلة برد.