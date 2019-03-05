النصر يقترب من الدوّامة

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

اقترب النصر من الدخول إلى «دوامة» الخطر بعد فشله في تحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي بالتعادل الأخير أمام اتحاد كلباء 1-1، حيث أنهى العميد الجولة 17 برصيد 17 نقطة في المركز الحادي عشر وهو المركز الذي لا يليق باسم عميد الأندية.

وحمل اللقاء الأخير بين النصر وضيفه اتحاد كلباء مشاهد متباينة، ، حيث أنهى العميد الشوط الأول بنشوة الفوز بإحرازه هدف التقدم، فيما جاء الشوط الثاني بطعم الخسارة للنصر بسبب فقدان 3 نقاط ثمينة أمام فريق «النمور» الذي اقترب من حسم البقاء مع الكبار للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق بدوري المحترفين.

ورغم التغييرات التي جرت في الجهاز الفني بتعيين المدرب الإسباني بينات سان خوسيه خلفاً للصربي ايفان يوفانوفيتش، إضافة إلى التحركات الأخرى على مستوى ملف المحترفين إلا أن الحظ السيئ لا يزال يطارد العميد.