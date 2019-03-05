خطوتان تحرمان الإعلام من لقاء النجوم

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

لا تلزم لجنة دوري المحترفين، اللاعبين بالحديث إلى الإعلاميين في المنطقة المختلطة، عقب المباريات، ولكنها في مباراة شباب الأهلي وضيفه العين في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي 2-0، لم تلزم اللاعبين أيضاً بالخروج من المنطقة المختلطة لاستاد شباب الأهلي بالعوير، واكتفت بإلزام الإعلاميين بالتعليمات، وبالخروج من الباب الرئيس للوصول إلى المنطقة المختلطة، رغم أن المسافة بين قاعة المؤتمرات الصحافية وتلك المنطقة، لا تتجاوز الخطوتين، ما حرم الإعلامين من لقاء نجوم الفريقين، الذين توجهوا مباشرة إلى الحافلات الخاصة بهم.

في الحقيقة، هذا الأمر يتكرر كثيراً في المباريات التي تقام على الملعب نفسه، ولكن في لقاء شباب الأهلي والعين، فاق الأمر كافة التصورات، ولم يتحدث اللاعبون سوى للقنوات الرياضية التليفزيونية من داخل أرض الملعب عقب المباراة، وكرر المدربان حديثهما لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، وخرج الجميع من الأبواب الجانبية، تحت نظر ورقابة لجنة دوري المحترفين.