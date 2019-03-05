العين في «التليين» !

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

قبل استفساره عن أسباب تراجع فريق العين المفاجئ، قال أبو الحجج لصديقه الكابتن فهمان، خلال جلستهما المعتادة على مقهى الجماهير الوفية، عقب الجولة 17 في الدوري:

معقول كل أسبوع نفاجأ بمشكلة للفار.. يعني ما في جولة تمر من غير ما يكون فيه حادثة فأرية؟

فهمان: أكيد، تقصد هدف الشارقة في الفجيرة؟

أبو الحجج: بالضبط.

فهمان: بصراحة، أنا سعيد لفوز الشارقة ووصوله للنقطة 43 بفارق 8 نقاط عن العين، إلا أن هذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 97 و8 ثوانٍ، واحتسبه الحكم عبد الله العاجل، جعلني أتساءل عن دور الفار في تصحيح القرار.

أبو الحجج: أنا أعذر العاجل، لأن أي قرار يرجع في النهاية إلى التقدير، وكل واحد وتقديره وضميره.

فهمان: يا خوي، مينديز لاعب الشارقة، ارتكب «فاول» واضح قبل تسجيله للهدف، ودفع مهند خميس مدافع الفجيرة.. وصمت «الفار» وبارك القرار!

أبو الحجج: طالما القرار في النهاية للحكم، يبقى الفار برئ، ما بكل شيء نلبسها للفار المسكين!

فهمان: على الأقل كان يبرئ ذمته.. لكن صمته أكد أن هذه التقنية أصبحت على المزاج!!

أبو الحجج: طيب انسَ الفجيرة والشارقة.. ما رأيك في تراجع فريق العين؟

فهمان: في الكرة هذا أمر طبيعي جداً، لأن الفريق وصل إلى قمة العطاء في مونديال الأندية، ولاعبوه تشبعوا بما حققوه.. لذلك هبوط منحنى الأداء طبيعي.

أبو الحجج: يهبط، لكن ليس لهذه الدرجة؟

فهمان: الفرق الكبيرة مثل العين، تستعيد مستواها بسرعة، وكان المفروض على مسؤولي النادي «اللي لهم في الكرة»، أن يضعوا خطة عاجلة لاستعادة استشفاء اللاعبين وتجديد طموحاتهم، لأن بعد الوصافة العالمية.. في أي شيء يفكر اللاعب بعدها؟!

أبو الحجج: يعني خلاص.. «يكتفون بالوصافة ويعتزلون ولّا شو»؟

فهمان: اللاعبون مجهدون، بسبب الضغوط المتتالية، وكونهم ثاني الدوري، في ظل تلاحم المواسم، ومشاركتهم في البطولات المحلية والخارجية.. إنجاز.

أبو الحجج: أي إنجاز؟، وهم كانوا تائهين أمام الأهلي؟

فهمان: العين رغم هبوط مستواه، إلا أنه ما يزال يتعامل بعقل بطل، وكونه في مقدم الدوري، فهذا يحسب له في ظل ظروفه الحالية.

أبو الحجج: يا كابتني.. الفريق أمام الأهلي افتقد التركيز، بدليل طرد مهند العنزي وإبراهيم دياكيه.

فهمان: شيء طبيعي، بسبب الإرهاق الذهني.. وكما قلت لك، اللاعبون تشبعوا بالبطولة، لدرجة أن المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، ما سجل أي أهداف بعدها.

أبو الحجج: وما الحل يا بو الكباتن؟

فهمان: لا بد من تأهيل نفسي سريع لاستنفار طموح اللاعبين، وبدء عملية إحلال وتجديد في الفريق.

أبو الحجج: الصراحة أنا ما فاهم حاجة، بسطها شوية يا كابتن.

فهمان: أنت طبعاً تفهم في السيارات؟

أبو الحجج: في هذه، أنا أسطورة!

فهمان: إذا تم الضغط على «موتور» سيارة بشكل متتالي، ماذا يحدث له؟

أبو الحجج: الموتور «يفوت» ويحتاج عَمرة!

فهمان: اسم الله عليك.. وبعد العَمرة؟

أبو الحجج: تبقى السيارة في «التليين»، حتى تستعيد قدرتها الميكانيكية وسرعتها الطبيعية.

فهمان: الله أكبر عليك وعلى فهمك.. هكذا العين.. يحتاج إلى فترة استشفائية، اللي أنت تسميها «تليين»، وبعدها يعود إلى سابق عهده، ويسترد عافيته.

أبو الحجج: آه. كده فهمت واطمأننت.. خلينا بقى في التليين، والله المعين.