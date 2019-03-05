حسن جعفر: تذبذب مستوى الفرق يظلم حراس المرمى

أكد حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، أن هبوط مستوى بعض فرق دوري الخليج العربي، يتسبب في أهداف مؤثرة على حراس المرمى، والأخطــاء أكثرهــا من المنظومة الدفاعية المهــزوزة، والحــارس يدفع الثمن غالياً أمام الجماهيــر، وقــال: الجولة 17 شهدت 19 هــدفاً، ولكن رغم تألق فهد الضنحاني حــارس بنــي ياس، الــذي أصيب مرماه بأربعــة أهداف أمام الوحدة، إلا أنه كان نجم فريقه وأنقذ مــرماه من أهداف محققة، والخسارة مسؤولية فريقه بالكامل، نفــس المشــهد تكرر مع خالد عيســى حارس العــين أمام شــباب الأهلي.

انسجام

وأضاف حسن جعفر: فريق كرة القدم يلعب كوحدة واحدة داخل الملعب، ولابد أن يتحرك بعقلية واحدة، تنسجم فيها جميع عقليات 11 لاعباً، ويمكن تسمية تكتيك الفرقة بنظرية أو طرق اللعب، وبصفة عامة نجد أن جميع الخبرات الفردية والمواهب الخاصة، يجب أن تنصب أولاً وأخيراً بغرض واحد لصالح الفريق، وعمل ما هو مفيد للعودة سريعاً للمستوى المطلوب، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع، ولذلك يجب أن يكــون كلام المدرب مع لاعبيه مركزاً خاصة في الأخطاء المتكــررة وكيفيــة علاجها.

ويعد مركز حارس المرمى الأهم بالفريق لأنه مقصد المنافسين وهدفهم، وبالتالي يساهم إيجابياً في نتيجة فريقه وحارس المرمى الجيد يعتبر نصف فريقه.

سد منيع

وظهر في الجولة 17 أكثر من حارس بصورة جيدة خاصة عادل الحوسني حارس الشارقة، الذي وقف سداً منيعــاً أمام هجــوم الفجيــرة، وأيضاً عبد الله إسماعيل حارس الفجيرة كان نجم فريقه، بالرغم مــن خــسارة فريقه أمام الشــارقة، وأصيب مرماه بهدف لا يسأل عنه.

تميّز

لعب عادل أبو بكر حارس الجزيرة دوراً مؤثراً في انتصار فريقه على عجمان، حيث تصدى للعديد من الكرات الصعبة، مؤكداً تميّزه بالمرونة والرشاقة لينقذ مرماه من أهداف محققه، ولو استمر بهذا المستوى سيكون له شأن كبير في حراسة المرمى ويستحق 8 درجات.

تسديدة

رغم تألقه وتصديه لضربة جزاء، إلا أن عبد الله حسن حارس دبا الفجيرة اهتزت شباكه بهدفين أمام الظفرة، ويتحمّل مسؤولية الهدف الثاني من كرة عرضية أخطأ التعامل معها، كان موفقاً في التعامل مع جميع الكرات التي وصله وحصل على 5 درجات.