جمهور «الملك» يعتلي الصدارة

لا يزال جمهور الملك الشرقاوي يعزف لحن الوفاء، ويقف إلى جانب فريقه بكل قوة من أجل المحافظة على صدارة دوري الخليج العربي، وجاء عدد جمهور مباراة الفجيرة مع الشارقة في المركز الأول في الجولة السابعة عشرة، حيث حرص 1983 مشجعاً على حضور المباراة ودعم الفريقين، ما شكل لوحة جميلة داخل المدرجات وزادت إثارتها في الدقائق الأخيرة حتى سجل «الملك» هدف الفوز.

وفي المقابل، فإن حضور الجولة رقم 17 لم يكن على قدر الطموح، حيث حضر في 7 مباريات، 7572 متفرجاً وهو عدد قليل للغاية رغم إقامة معظم المباريات في العطلة الأسبوعية والطقس الشتوي الرائع، وجاء جمهور مباراة شباب الأهلي مع العين في المركز الثاني بعدد بلغ 1971، ثم جمهور مباراة النصر مع كلباء والتي حضرها 1211 مشجعاً، ثم مباراة الإمارات مع الوصل «975 مشجعاً»، فيما حضر مباراة الوحدة مع بني ياس 705 مشجعين، مباراة الجزيرة مع عجمان «614 مشجعاً»، أما مباراة الظفرة مع دبا الفجيرة فلم يتابعها سوى 113 مشجعاً فقط.