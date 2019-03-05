سالم سعيد: جهاز «ضبط التسلل» يساعد التحكيم

المصدر: Ⅶ إعداد: العوضي النمر

أشار سالم سعيد خبير التحكيم أن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم شهدت تناقضاً واضحاً في أداء قضاة الملاعب ما بين التفوق وحسن إدارة المباريات، وبين وجود هفوات وأخطاء كان لها تأثير سلبي على نتائج بعض المباريات كما حدث في مباراة الفجيرة مع الشارقة والتي شهدت تسجيل هدف «غير شرعي» لفريق الشارقة.

وطالب سالم سعيد لجنة الحكام بضرورة اختيار الحكم المناسب وفق قوة المباريات وشكل المنافسة سواء على القمة أو القاع، وقال: إن تقنية «فار» لم تغب عن مشهد التناقض ما بين التألق في قرارات قوية ببعض المباريات، وعدم التدخل في مباريات أخرى كانت في حاجة ماسة لتدخل هذه التقنية، ولكنها توارت رغم وضوح الأخطاء ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

وقال: الجولة 17 شهدت حالات تسلل دقيقة، والعديد من المواقف المثيرة للجدل، ما يتطلب ضرورة الاستعانة بجهاز «ضبط التسلل»، ليكون من ضمن الأجهزة الخاصة بعربة النقل الخارجي لتقنية «فار» ونأمل أن يسعى اتحاد الكرة مع الشركة المعنية لتوفير هذا الجهاز المهم لدعم حمل حكام تقنية الفيديو.

الوحدة مع بني ياس

وفي تقييمه لأداء قضاة الملاعب تناول الحكم الدولي الدولي الأسبق سالم سعيد المباريات السبع بالجولة 17 للدوري بالتفصيل في السطور التالية:

وأكد أن هناك شكاً بوجود تسلل علي لاعب الوحدة ليوناردو قبل تسجيله الهدف الرابع، ولكن الحقيقة أن الهدف صحيح ولا يوجد تسلل، وقال: احتج بني ياس على إلغاء الهدف الذي سجله بيدرو ولكن قرار الحكم المساعد باحتساب تسلل كان صحيحاً، وكان هناك شك في وجود مخالفة بين تيغالي ومدافع بني ياس قبل تسجيل تيغالي هدفه ولكن قرار احتساب الهدف كان صحيحاً لعدم وجود مخالفة في اللعبة.

النصر مع كلباء

ويتابع بالنسبة لمباراة النصر وكلباء كان يوجد شك في تسلل لاعب كلباء جيوفاني قبل تسجيله هدف فريقه الوحيد ولكن قرار الحكم باحتساب الهدف سليم ولا يوجد تسلل رغم دقة الحالة.

شباب الأهلي مع العين

وفي مباراة شباب الأهلي مع العين كان يوجد شك بتسلل لوفانور عند تسجيل هدف الأهلي الأول، ولكن اللاعب كان على خط واحد مع مدافع العين والهدف سليم تماماً، وكان هناك احتجاج على طرد مهند العنزي بسبب حصوله على الإنذار الثاني، والإنذاران مستحقان والطرد سليم، وهناك حالة مشابهة لماجد حسن «شباب الأهلي» الذي دفع لاعب العين بيرغ بقوة فاستحق بطاقة صفراء وعاد واحتك بتهور مع ريان يسلم وكان يستحق بطاقة صفراء ومن ثم الطرد، وكذلك يستحق دياكيه لاعب العين الطرد للدخول بقوة مفرطة على لوفانور الذي تأثر باللعبة وتم استبداله، وطالب الأهلي بركلة جزاء، بعد ان احتسب الحكم اللعبة ركنية وقراره صحيح لأنه توجد مخالفة تستحق احتساب ركلة جزاء.

الفجيرة مع الشارقة

وشهدت مباراة الفجيرة مع الشارقة حالة مثيرة للجدل متمثلة في الهدف الذي سجله الشارقة في مرمى الفجيرة، وهو هدف غير صحيح، بسبب وجود دفع من مينديز لمدافع الفجيرة وكان يجب احتساب ركلة حرة غير مباشرة، كما كان يجب تدخل حكام تقنية الفيديو، أما احتساب الزمن المحتسب بدل الضائع فهذا حق أصيل للحكم فهو صاحب التقدير في مثل تلك الأمور.

الإمارات مع الوصل

وشهدت مباراة الإمارات مع الوصل حالتين، الأولى حينما تدخل حكم تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء علي لاعب الإمارات سبيل غازي، وكان التدخل سليماً، وتوجد حالة أخرى متمثلة في عدم احتساب هدف للوصل نتيجة لعدم التأكد من عبور الكرة لخط المرمي من عدمه، كما كانت توجد حالة دقيقة للغاية لجأ خلالها محمد عبد الله لتقنية الفيديو وتأكد من عدم عبور الكرة وبالتالي لم يحتسب الهدف.

الأفضل

يستحق الحكم المونديالي محمد عبدالله نيل نجومية الجولة 17 لدوري الخليج العربي، بعد أن نجح في إدارة مباراة الإمارات مع الوصل وخروجه بالمباراة لبر الأمان، رغم أن المباراة شهدت بعض الحالات التحكمية الصعبة.

ملاحظة

كشفت مباريات الجولات السابقة لدوري الخليج العربي عن حاجة الحكام إلى زيادة التركيز في الحالات التي تحدث داخل منطقة الجزاء من أجل اتخاذ القرار المناسب بما لا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق وخاصة مع سخونة المنافسات سواء على القمة أو القاع وحتى ينال كل فريق حقه.