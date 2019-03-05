العين يستضيف الهلال السعودي

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبد الله

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السابعة والثلث من مساء اليوم، فريق نادي الهلال السعودي، في ديربي خليجي، باستهلالية مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ضمن مرحلة المجموعات، وسيكون هذا اللقاء هو الأول للعين في مواجهة مدربه السابق الكرواتي زوران ماميتش، الذي رحل لتدريب الهلال السعودي منتصف الموسم الحالي، ويأمل الزعيم العيناوي في بداية مثالية بالمسابقة القارية، تمهد له الطريق للذهاب بعيداً في البطولة، وسيفقد في لقاء الليلة خدمات لاعبه البرازيلي كايو لوكاس بسبب الإيقاف، في حين سيظهر مع الفريق اللاعب المالي حامد دومبيا، الذي تم اعتماده آسيوياً بديلاً للبرتغالي روبن روبيرو.

من جهته، أجرى الهلال السعودي حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد، ويأمل مدربه الكرواتي زوران ماميتش، في تحقيق الفوز على فريقه السابق، وسيغيب عن الفريق السعودي في المباراة، لاعبه سالم الدوسري، بداعي الإيقاف.

ويرى الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني للعين، أن مباراة الليلة أمام الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا، هي مواجهة خاصة، ولها أهمية كبيرة، وقال: جميع اللاعبين يملكون الرغبة والحافز لتقديم أفضل ما لديهم، ونأمل أن نقدم عملاً مميزاً في أرضية الملعب، وأن يوفق الفريق في تقديم المردود الفني الذي يقوده لتحقيق الفوز.

وأضاف: سنفقد اللاعب كايو لوكاس، بداعي الإيقاف، ولكن ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين، وأعتقد أن اللاعب حامد دومبيا قادر على الظهور الجيد، عندما يشارك الليلة مع الفريق، فهو لاعب مقاتل، ويتمتع بالمهارات والمقدرات العالية، ونصيحتي التي قدمتها للاعبين، أنهم يجب أن يتمتعوا بروح القتال، خصوصاً أن العين لا يعيش أفضل حالاته حالياً، بسبب بعض الظروف، وأعرف أنني في موقف ليس بالسهل، وينبغي إدارة هذا الموقف بصورة مثالية، وعلى اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهودهم، من أجل حصد النقاط الثلاث.

وعما إذا كان وجود زوران كمدرب للهلال، سيجعل الأمور أصعب للعين، باعتباره ملماً بكل صغيرة عن الفريق، أوضح غاريدو، أنه واثق بأن اللاعبين سيلتزمون بتقديم أفضل ما لديهم، وقال: أتمني أن يحالفنا التوفيق، ونترجم جهودها بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تاريخ

من جهته، أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي، أنه عازم على تغيير تاريخ مباريات العين والهلال، حيث لم يسبق لأي منهما أن حقق الفوز على الآخر بملعبه، ولكنه جاء اليوم ليفوز على العين باستاد هزاع بن زايد، وقال: ينبغي علينا أن نتحلى بالتركيز، ونضاعف من جهودنا في أرضية الملعب، ولن يكون هناك مستحيل، لدينا رغبة كبيرة في الحصول على أول ثلاث نقاط ببداية مشوارنا بالمسابقة الآسيوية، مع احترامنا للعين الفريق الكبير.

وأضاف المدرب الكرواتي : بالطبع أنا على معرفة جيدة بلاعبي العين، وهم يعرفونني، ولكن هذا لا أعتقد سيتحكم في نتيجة المباراة، خصوصاً أنه لا توجد أسرار بين الفريقين، فهما يعرفنا بعضهما جيداً، وبالتأكيد فإن مضاعفة الجهود والتعامل بتركيز مع تفاصيل المباراة، سيرجح كفة أي فريق يعتمدهما في أرضية الملعب.

ثناء

قال الكرواتي زوران مدرب الهلال إن العين فريق كبير، ولديه إمكانات عالية، وهو قادر على العودة بقوة، ، فهو فريق بطولات، وجماهيره تستحق أن تسعد دائماً بإنجازاته، وأنا أشكرها على دعمها لي طوال فترتي في قيادة الفريق.

شيوتاني: جاهزون لحصد نقاط الهلال

أكد الياباني شيوتاني تسوكاسا، لاعب العين، جاهزيته وزملائه بالفريق للظهور الجيد اليوم في مواجهة الهلال السعودي، وقال إنهم متحمسون للمباراة، وسيعملون من أجل تقديم أنفسهم بأفضل صورة بأرضية الملعب، وأوضح أنهم أغلقوا ملف الدوري، واتجهوا بكل تفكيرهم وتركيزهم لمباراة الليلة، وكيفية حصد نقاطها الثلاث، خصوصاً أنهم سيلعبون بأرضهم ووسط جمهورهم، وأضاف: خلال الأيام الأخيرة استعددنا بجدية للمباراة، تحت قيادة المدرب غاريدو، وبلغنا قمة الجاهزية الفنية والبدنية والمعنوية، ولدينا القدرة على الظهور الجيد، على غرار ما فعلناه في كأس العالم للأندية أخيراً، وسنبذل قصارى جهودنا في أرضية الملعب من أجل تحقيق الفوز، ونعلم أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن العين فريق كبير، ويعمل دائماً من أجل تحقيق الانتصارات، وهذا ما سنقاتل من أجله الليلة. العين - البيان الرياضي