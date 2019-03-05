نادي أبوظبي يتوّج بكأسي البطولة الدولية للناشئين والشباب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج نادي أبوظبي الرياضي بلقب بطولته الدولية الكروية العاشرة المقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للناشئين والأشبال، التي نظمها النادي بملاعبه بمنطقة المشرف في أبوظبي بمشاركة 16 فريقاً من الدولة والدول العربية والخليجية وأوروبا، توّج فريق أبوظبي تحت 14 سنة بفوزه على فريق بيزك الشيكي 4 - 2. كما فاز فريق نادي أبوظبي تحت 10 سنوات بلقب تلك الفئة بفوزه في النهائي على فريق أكاديمية سبورت 3-1.

قام سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفرق الفائزة ، بحضور ديما الإبراهيم مديرة البطولة، ويوسف الأرميلي، وعبدالله النوبي من مجلس أبوظبي الرياضي، وعلاء درويش المشرف الفني ، وتم تكريم فريقي مدرسة أدنوك وأكاديمية باس بلقب الفريق المثالي، وفي فئة 10 سنوات نال معاذ تامر«أبوظبي» لقب أفضل لاعب، وزميله زايد السويدي لقب أحسن حارس، ومحمود عبيدات من أكاديمية سابورت، وسيف علوان «أبوظبي» لقب الهداف.

وفي فئة 14 سنة نال عبد الرحمن صبحي «أبوظبي» لقب أفضل لاعب، والمصري محمد صلاح لاعب أكاديمية بترو لقب الهداف برصيد 7 أهداف.