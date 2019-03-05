عجمان تطلق بطولة الدوائر والمؤسسات لكرة القدم

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم

تنطلق بعد غد بملعب مركز كواترو الرياضي، في عجمان، بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني وبتنظيم الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة 12 فريق، وتجمع المباراة الأولى فريقي دائرة التنمية السياحية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي أمس، واكد عبدالرحمن السويدي مدير عام الموارد البشرية رئيس اللجنة المنظمة أن المبادرة تم اعتمادها للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني الذي يقام بالتزامن مع عام التسامح، إيماناً بأهمية الرياضة، ودورها في تعزيز الأسس السامية، وانسجاماً مع أهداف التظاهرة الرياضية الوطنية الذي تهدف لتجسيد التلاحم بين كافة شرائح وأطياف المجتمع وقال: تنظيم البطولة يأتي تنفيذاً لرؤية حكومتنا وقيادتنا المشجعة على ممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط الحياة، وتعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

استعدادات

وأكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة اكتمال استعدادات البطولة، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية، وأعرب يوسف الرئيسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم الراعي الرسمي عن سعادته بالمشاركة في الحدث الرياضي، مؤكداً تتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، ودعمهم المشاركات المجتمعية.

وأشار خليفة المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات الراعي الفرعي للبطولة إلى أهمية الحدث الذي يحمل أهدافا سامية.

القرعة

وقدم عبدالرسول عبدالله مدير البطولة شرحاً للائحة البطولة، وتم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات ،وضمت الأولى، التنمية السياحية، الأراضي والتنظيم العقاري، البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان، والثانية لكزس، مصرف عجمان، الدفاع المدني، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والثالثة وايمز غروب، المواصلات العامة، الهيئة الاتحادية للهوية ودائرة التنمية الاقتصادية.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب في كل مباراة، وجوائز للجمهور مقدمة من الرعاة، مركز في إل سي سي، ومجموعة 180B، وشركة uhlsport.