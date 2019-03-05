الرميثي: رياضة العراق ستعود أكثر قوة

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان الرياضي

أكدت زيارة معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للعاصمة العراقية بغداد، أمس، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين الإمارات والعراق داخل ملاعب الرياضة وخارجها، حيث استُقبل معاليه بحفاوة كبيرة منذ لحظة وصوله إلى مطار بغداد، سواء من المسؤولين أو الجماهير، وفي مبادرة رائعة حرصت مجموعة من أبطال بعثة العراق المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي على الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للترحيب بوفد الإمارات.

وأشاد الرميثي بالحفاوة الكبيرة التي لقيها الوفد، التي تعكس مكانة الإمارات في قلب العراق، ومكانة العراق في قلب الإمارات وتوجّه بالشكر للعراق وشعبها على مواقفها الرائعة دائماً.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور أحمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة العراقي، وحضره عبدالخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة، إن الرياضة العراقية بما لها من رصيد كبير وما قدمته من بصمات استثنائية على مدى عقود طويلة تملك كل المقومات التي تؤهلها للعودة بقوة لتواصل مسيرة النجاح والتألق.

مستقبل

وأضاف: «ما وجدته من اهتمام وإرادة ورؤية للمستقبل يضاعف سعادتنا بمستقبل الشباب والرياضة، ويؤكد أن العراق قادر على التعافي سريعاً والعودة لمواصلة رسالته ودوره الفاعل والمؤثر في ملاعب الرياضة على المستويات كافة الخليجية والعربية والعالمية».

وحول انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي أكد الرميثي أن العراق لديه رؤية والأكثر دراية باتخاذ القرار الأنسب للكرة العراقية.

ورحّب أحمد رياض العبيدي بمعالي محمد خلفان الرميثي وأعضاء وفد الإمارات، وقال: «هذه الزيارة امتداد للعلاقات القوية التي تربط بين الإمارات والعراق».

وتوجه الوزير العراقي بالشكر للإمارات على هذه الزيارة وعلى كل ما تقدمه مواقف ومبادرات إيجابية من أجل الرياضة في المنطقة والعالم، وقال إن هذا ليس غريباً على الإمارات.

وأكد عبدالخالق مسعود، أن صوت العراق في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي سيكون لمن يقدم الأفضل للكرة العراقية.

وصول

وكان الرميثي وصل بغداد أمس قادماً من الأردن على رأس وفد يتكون من عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة ، والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، ويوسف البلوشي المستشار بمجلس أبوظبي الرياضي، والتقى الرميثي مع وزير الشباب والرياضية العراقي لبحث تطوير العلاقات الرياضية بين البلدين.

كما زار الاتحاد العراقي والتقى عبدالخالق مسعود وعرض برنامجه الانتخابي الطموح الذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الكرة الآسيوية واستثمار كافة الإمكانيات لتأخذ مواهب القارة المكانة التي تستحقها بما يتناسب مع حجم الطموحات الكبيرة للجماهير.

وحضر الرميثي ووفد الإمارات مأدبه غداء بدعوة من وزير الشباب والرياضة العراقي وتبادل معه الهدايا التذكارية.