إنفانتينو يُشيد بدور الإمارات في تطوير الكرة العالمية

المصدر: Ⅶ روما - البيان الرياضي

أشاد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المؤتمر التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي عُقد في روما، بالدور المميز الذي قامت به الإمارات في تطوير الكرة العالمية من خلال الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم للأندية في النسختين الماضيتين ونهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وأشار إلى أن الإمارات مؤهلة دائماً لاستضافة كبرى البطولات والأحداث العالمية لوجود بنية تحتية عالية الجودة وكوادر بشرية مؤهلة.

شارك في المؤتمر مسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في المؤتمر الذي ناقش عدداً من الموضوعات المهمة ومنها الأحداث الكروية العالمية التي اختتمت، مؤخراً، مثل مونديال روسيا 2018 وكأس العالم للأندية الإمارات 2019 والبطولات المقبلة وهي كأس العالم للسيدات 2019، ومونديالا 2022 و2026، إلى جانب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وأكد مسلم الكثيري، أن المؤتمر ناقش ملفات أخرى؛ ومنها إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 على غرار العدد الذي سيكون حاضراً في مونديال 2026، والأيام المخصصة للعب المباريات الدولية الودية للمنتخبات، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام والتوقفات من خلال تنظيم بطولات دولية رسمية كما هو معمول في قارة أوروبا.