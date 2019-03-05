«الإمبراطور» في «الآسيوية» غير

المصدر: Ⅶ دبي ـ عزالدين جاد الله

الإمبراطور «غير»، في بداية مشواره في دوري «أبطال آسيا» لكرة القدم، إذ ظهر بشكل مختلف مقارنة بنتائجه في دوري الخليج العربي وحقق أمس فوزاً مهماً على ضيفه النصر السعودي بهدف البرازيلي فابيو دي ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 62، باستاد زعبيل بنادي الوصل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، محققاً أول ثلاث نقاط في البطولة، ومتصدراً المجموعة، ويأتي فوز الوصل بعد 11 عاماً من تغلبه على القوة الجوية العراقي 2-1 في السابع من مايو 2008.

وأجرى ريجيكامب مدرب الوصل تبديلاً اضطرارياً مبكراً بالدفع بعبد الله كاظم بدلاً من البرازيلي كايو للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 22، ليكمل الفريق المباراة بمحترف أجنبي واحد هو البرازيلي فابيو دي ليما.

من ناحية أخرى خسر الوحدة ضربة البداية أمام فريق لوكوموتيف بنتيجة 0 - 2 في طشقند.

ويلتقي اليوم فريقا العين والهلال السعودي في قمة خليجية مبكرة بين «الزعيمين»، في إطار مباريات المجموعة الثالثة، ويعد الكرواتي زوران كلمة السر في المباراة، خاصة وأنه ترك تدريب العين من فترة قصيرة ليقود الهلال.