«المحترفين» في مؤتمر «التراخيص الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرض وفد لجنة دوري المحترفين المشارك في مؤتمر تراخيص الأندية الآسيوية الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور تجربة الإمارات بشأن الإعداد لدورة تراخيص الأندية الإماراتية والتي تقام خلال شهري نوفمبر وأكتوبر من كل عام، وتتضمن جمع المعلومات التي تساعد على تطوير النظام ومناقشة التوصيات مع فريق العمل وعرض أبرز النقاط التطويرية مع أصحاب القرار للاعتماد، ضم وفد لجنة المحترفين ممثلي إدارة تراخيص الأندية، ومسلم الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة تطوير عمل نظام التراخيص في الاتحاد الآسيوي.