على حساب النصر السعودي ..الوصل يفوز بعد 11 عاما في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

حقق فريق الوصل فوزاً مهماً في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا، والذي جاء على حساب ضيفه النصر السعودي بهدف نظيف حمل توقيع المحترف البرازيلي فابيو دي ليما من ضربة جزاء في الدقيقة" 62"، وتأتي المباراة التي شهدها ملعب زعبيل بنادي الوصل اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تضم إلى جانبه كلاً من: النصر السعودي، وذوب آهن أصفهان، والزوراء العراقي، وبالنتيجة يجمع الوصل أول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة.

ومشاركة الوصل في البطولة القارية هو الثالث في تاريخه بعد نسختي 2008 و2018، لم يتمكن فيهما من تجاوز دور المجموعات مكتفياً بفوزين فقط في 12 مباراة خاضها، كان آخرهما قبل 11 عاماً عندما هزم القوة الجوية العراقي 2-1 في السابع من مايو 2008، وخرج الوصل في النسخة الماضية خالي الوفاض من النقاط بعد ست هزائم متتالية.

وأجرى مدرب الوصل الروماني ريجيكامب تبديلاً اضطراريا مبكراً بالدفع بعبد الله كاظم بدلاً من البرازيلي كايو الذي شعر بالإصابة وغادر على إثرها أرضية الملعب " 22"، ليكمل " الإمبراطور" المباراة بمحترف أجنبي واحد وهو البرازيلي فابيو دي ليما.