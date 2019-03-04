الوحدة يفشل في الثأر من لوكوموتيف

المصدر: (أ ف ب)

فشل الوحدة الاماراتي في الثأر من مضيفه لوكوموتيف الاوزبكستاني وخسر أمامه صفر-2 الاثنين في طشقند في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

وسجل تيمور خوجة عبدوخوليكوف (5) واسلوم تختاخودجايف (90+3) هدفي لوكوموتيف الذي تصدر ترتيب المجموعة الثانية في انتظار مباراة ذوب آهن اصفهان الايراني والزوراء العراقي التي تقام لاحقا.

وكان الوحدة تعرض في النسخة الماضية لأسوأ هزيمة في تاريخ مشاركته بالبطولة عندما سقط في الجولة الاولى امام لوكوموتيف صفر-5 في طشقند، ثم عاد وخسر في الاياب 1-4 في ابوظبي.



