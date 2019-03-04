استقبال حافل للرميثي في بغداد

المصدر: دبي-علي شدهان

حظي معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، مرشح الامارات لانتخابات رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، باستقبال حافل لدى وصوله صباح اليوم الى العاصمة العراقية بغداد.

وتقدم عصام ثامر الديوان وكيل وزارة الشباب والرياضة العراقية، كوكبة مستقبلي الرميثي لدى وصوله الى مطار بغداد الدولي على رأس وفد ضم عبدالمحسن الدوسري الامين العام المساعد للهيئة العامة، ومحمد بن هزام الظاهري الامين العام لاتحاد كرة القدم، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد، والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وعدد من الشخصيات.

وضم الوفد العراقي المستقبل للرميثي في ارض مطار بغداد الدولي، عبدالخالق مسعود رئيس اتحاد كرة القدم، واحمد الموسوي مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة، والدكتور موفق عبدالوهاب مدير دائرة الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من الشخصيات.

والتقى الرميثي اليوم، مع معالي الدكتور احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة العراقي لبحث آفاق تطوير العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين، اضافة الى قضايا اخرى في مقدمتها انتخابات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويتوقع ان يعقد الرميثي مؤتمرا صحفيا حاشدا في ختام زيارته الى بغداد يكشف خلاله رؤيته للارتقاء بكرة القدم في القارة الصفراء.