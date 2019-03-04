الوصل والنصر السعودي.. مهمة آسيوية

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

يستضيف فريق الوصل في الساعة 7:20 من مساء اليوم على ملعب زعبيل بدبي نظيره النصر السعودي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تضم إلى جانبه كلاً من: النصر السعودي، وذوب آهن أصفهان، والزوراء العراقي.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ضربة البداية، حيث يشارك الوصل في البطولة القارية للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2018، ولم يتمكن فيهما من تجاوز دور المجموعات مكتفياً بفوزين فقط في 12 مباراة خاضها، كان آخرهما قبل 11 عاماً عندما هزم القوة الجوية العراقي 2-1 في السابع من مايو 2008، وخرج الوصل في النسخة الماضية خالي الوفاض من النقاط بعد ست هزائم متتالية، ويأمل في كسر هذه السلسلة ضد النصر، ثالث فريق سعودي يقابله في غضون تسعة أشهر، بعد الاتحاد والأهلي في بطولة الأندية العربية.

وفي السياق ذاته، يحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يقبع فريق الوصل في المركز العاشر بالدوري برصيد 20 نقطة.

وقال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل إن فريقه يتطلع إلى تقديم مردود جيد في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن البطولة رائعة وسيواجه فريقه منافساً قوياً، وهو النصر السعودي لكن ثقته كبيرة بتقديم «الإمبراطور» مستوى جيداً.

وأضاف: الوصل لديه خبرة وتجربة في هذا البطولة، ولديّ خبرة سابقة عندما توليت تدريب الهلال السعودي، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي وهناك الكثير من الأمور التي تغيرت.

وقال: هناك فرق بين بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا لدينا فرصة والمباريات السابقة التي لعبناها في كأس زايد للأندية الأبطال علينا نسيانها والالتفات إلى لقاء النصر السعودي، ونأمل في حصد النقاط الثلاث.

وتابع: نلعب مباراتين في الأسبوع الواحد، وهذا الضغط عادي ولا بد من تخطي هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية.

من ناحيته أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي أن اللقاء من أصعب المباريات، مشيراً إلى أن احترام الخصم والتركيز سلاح النصر لحصد النقاط الثلاث.

وقال: نخوض كل مباراة نخوضها كونه نهائياً ولدينا حلول ممتازة للظهور بصورة إيجابية في اللقاء، مشيراً إلى أن الوصل فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، وكل بطولة مختلفة عن الأخرى، ودرسنا الوصل بصورة جيدة، ونتمنى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: «ليس المهم الإرهاق البدني لكن الأهم الحالة الذهنية ونحن جاهزون ذهنياً للمواجهة وهذا هو المهم، بغض النظر عن أننا نخوض مباراة كل خمسة أيام، فالمهم كما ذكرت الحالة الذهنية للاعبين».

واختتم مدرب النصر السعودي روي فيتوريا حديثه بالقول: «شاهدت مقاطع فيديو للوصل ومشاهدة المهاجمين بالفريق، ونأمل في أن يحالفنا التوفيق في مواجهة اليوم، وأن نقدم المستوى المطلوب».