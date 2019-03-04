العين يجري تدريبه الرئيس اليوم لمواجهة الهلال غداً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يجري العين مساء اليوم مرانه الرئيس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد استعداداً لأولى مواجهاته بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي ضيفه الهلال السعودي غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن مرحلة المجموعات، وكان الفريق البنفسجي أغلق ملف خسارته الأخيرة أمام شباب الأهلي واتجه بتفكيره وتركيزه إلى المسابقة القارية، حيث يتطلع الزعيم لتخطي مرحلة المجموعات في ظل ظروف صعبة إلى حد ما بعد تراجع نتائجه بدوري الخليج العربي أخيراً، وتبدو مهمته صعبة في مواجهة فرق المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه والهلال السعودي، كلاً من الاستقلال الإيراني والدحيل، فيما يعول العيناوية على خبرة اللاعبين وروحهم القتالية العالية في تجاوز مختلف العقبات والظروف، وتعد مباراة غد أمام الهلال السعودي هي الأهم كون أن الفوز بنتيجتها يعزز دوافع اللاعبين ويمهد لهم الطريق للمضي قدماً في المنافسة.

وقال مطر الصهباني، مدير فريق العين إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ودعم طموحات اللاعبين من جميع أعضاء الأسرة العيناوية.

من جهته يجري الهلال السعودي مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد، وقد وصل الفريق بكامل نجومه، غير أنه سيفقد في لقاء العين غداً لاعبه سالم الدوسري بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد تلقيه بطاقة حمراء في آخر مباراة خاضها اللاعب مع الهلال في نهائي البطولة بموسم 2017 حسب ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي الهلالي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.