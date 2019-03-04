وديتان لـ«الأبيض» في تجمّع دبي 18 مارس

المصدر: دبي-العوضي النمر

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العهد الجديد بمباراتين وديتين خلال عودته إلى التجمع يوم 18 مارس الجاري، من أجل الاستفادة من أيام «فيفا» وفترة توقف دوري الخليج العربي من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين ومنح عدد من العناصر الجديدة فرصة الانضمام والتأقلم على أجواء المنتخب، خاصة في ظل انضمام عدد من العناصر الشابة التي سيعتمد عليها المنتخب مستقبلاً، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراتين وديتين يومي 23 و26 موعد ختام التجمع، الأول بعد الانتهاء من منافسات كأس آسيا.

مباريات

خلال الفترة الماضية تلقت الإدارة الفنية عدة طلبات من منتخبات للعب مع منتخبنا الوطني خلال تلك الفترة، منها منتخبات السعودية وسوريا وكوريا الشمالية، إضافة إلى تلقي المنتخب دعوة للمشاركة في دورة ودية تقام في ماليزيا، وسوف تنظر اللجنة الفنية للمنتخبات في أمر تلك الرغبات خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وتحديد المدرب الذي سيقود التجمع وهو غالباً ما سيكون سليم عبد الرحمن المدرب الوطني عضو الجهاز الفني للجهاز الفني المعاون للإيطالي ألبرتو زاكيروني المدرب السابق للمنتخب.

تطوير

وستضع اللجنة الفنية للمنتخبات خلال اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي اللمسات الأخيرة على ملامح خطة التطوير والارتقاء بمنظومة عمل المنتخبات الوطنية، خلال السنوات الأربع المقبلة، ووضع آلية اختيار المدرب الجديد والأجهزة الفنية والإدارية، وفق الاستراتيجية التي سيتم وضعها واعتمادها من مجلس الإدارة، وتركز على السعي لتحقيق النجاح بشكل أساسي.

اهتمام

وستعتمد الآلية الجديدة للعمل والتطوير من قطاع منتخبات المراحل ومراكز التدريب الخاصة بالمنتخبات والمنتشرة في معظم مدن الدولة، حيث سيكون هناك تغيير جذري في عمل مراكز التدريب ومنتخبات المراحل، كونهم القاعدة العريضة التي تغذي باقي المنتخبات، وسيتم اختيار خبير أجنبي لتولي مهمة الإشراف على هذا القطاع الحيوي، وهناك مشروع يتم التعاون فيه مع الاتحاد الآسيوي لتطوير العمل في الأكاديميات وربطها مع المدارس من أجل حسن الاختيار وانتقاء المواهب الحقيقية، التي ستفيد كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وعلى ضوء رؤية واستراتيجية الاتحاد الخاصة بالبناء والتطوير، واختيار الكفاءات الفنية لتولي العمل مع المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، سيتم وضع استراتيجية للمنتخب الأول، وفق مشاركاته والظروف التي يمر بها، وعلى ضوء تلك الرؤى سيتم اختيار الجهاز الفني لتولي مهمة التنفيذ وبدء العمل، وفق سياسة التطوير على أسس سليمة، وبما يضمن السير على الطريق الصحيح، وفق تطلعات المرحلة المقبلة، حيث يواجه الأبيض تحدي تصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا المقبلة.

وسيكون أمام المدرب الجديد تحدي الإحلال والتجديد في صفوف المنتخب، وضخ مواهب جديدة قادمة من المنتخبين الأوليمبي والشباب، مع الاستعانة بعدد من العناصر الموهوبة المتواجدة مع المنتخب الحالي والتي يتوافق عمرها مع متطلبات المرحلة المقبلة.

قرعة

من جهة أخري تجري القرعة المشتركة لتصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، يوم 17 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلي 40 دولة، حيث سيتم تحديد مجموعات التصفيات والفرق المشاركة بها، يذكر أن التصفيات سوف تنطلق في سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب.