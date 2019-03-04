6 فرق إلى نهائيات قدم الصالات في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهلت 6 فرق إلى نهائيات كرة قدم الصالات، ضمن النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، بتوجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

واعتمدت اللجنة المنظمة، قائمة الفرق الثمانية التي ستشارك في نهائيات البطولة، التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وهي الفرق التي فازت بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة خلال التصفيات التي اختتمت منافساتها الخميس، حيث فاز بالمركز الأول في المجموعات كل من: فريق فيكتوري، وفريق الشاطئ، وفريق الذيابة، والفائزون بالمركز الثاني في المجموعات كل من: فريق التسامح، وفريق الوطنية، وفريق المفاجأة.

وستنضم هذه الفرق الستة إلى الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني من النسخة الماضية، وهما: فريق الإمارات للسياقة حامل اللقب، وفريق البحري، الذي حصل على المركز الثاني، بعد خسارته المباراة النهائية بركلات الترجيح. وسيتم توزيع الفرق المشاركة في النهائيات عن طريق القرعة إلى مجموعات، وستقوم اللجنة الفنية بتعميم موعد ومكان إقامة قرعة البطولة، وإجراءاتها وشروطها في وقت لاحق.