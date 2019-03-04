شباب الأهلي والوصل.. قمة نصف نهائي الكأس

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم التي أقيمت أمس بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، الوصل مع شباب الأهلي في مواجهة قوية ومثيرة وأشبه بالنهائي بين الفريقين، فيما سيواجه الشارقة متصدر دوري الخليج العربي مع الظفرة في تحد جديد بين الفريقين أيضاً بعدما تواجها ذهاباً وإياباً في دوري الخليج العربي، وستعلن لجنة المسابقات في اجتماعها غداً أماكن إقامة المباريات.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى تعديلاً في مواعيد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي بحيث تلعبان يوم 16 الجاري بدلاً من الموعد السابق يومي 15 و24 الجاري، وأبدى شباب الأهلي اعتراضه على الموعد الجديد وطالب بتقديم موعد مباراته مع الوصل يوماً لتقام الجمعة بدلاً من السبت، ولكن الوصل رفض المساس بالموعد لظروف مبارياته في دوري أبطال آسيا.

جاهزية

أكد مدير فريق الشارقة عبد العزيز محمد أن القرعة تعد بالنسبة لهم في الشارقة جيدة، مشيراً إلى جاهزية فريقه التامة لمواجهة الظفرة .

واعتبر سعيد سعود إداري فريق الظفرة أن القرعة تعد منصفة لجميع الفرق ، مشيراً إلى أن فريقه جاهز لمواجهة الشارقة.

فيما اعتبر حميد يوسف مشرف الفريق الأول بالوصل أن القرعة جيدة ، مشدداً على أن طموح فريقه حصد اللقب، مؤكداً أن ناديه لا يرغب في تعديل المواعيد المحددة من قبل اتحاد الكرة، لظروف مشاركة الفريق الخارجية، وقال إننا تلقينا خطاباً بالموعد الجديد منذ 28 فبراير الماضي. فيما عبر مدير الفريق الأول بنادي شباب الأهلي محمد أحمد حمدون عن استغرابه من التعديل المفاجئ الذي حدث في تغيير موعد المباراتين.

وقال حمدون عقب مراس إجراء القرعة: يجب أن تكون روزنامة المسابقات التي يضعها اتحاد الكرة واضحة منذ بداية الموسم وقد تفاجأنا بالتغيير الذي حدث في مواعيد المباراتين عطفاً على الخطاب الذي أرسل لها اتحاد الكرة سابقاً بالمواعيد المحددة مسبقاً في هذا الخصوص وسنعمل الآن بالتشاور مع إدارة النادي لبحث هذا الأمر.

مراسم

جرت مراسم القرعة التي حضرها رئيس لجنة المسابقات خليفة الجرمن، ونائب رئيس لجنة المسابقات أحمد المهبوبي والأمين العام المساعد لاتحاد الكرة للشؤون الفنية إبراهيم النمر، وممثلو الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، بشكل مبسط، إذ قام اللاعب الدولي السابق عبد القادر حسن بعملية سحب القرعة.