22 لاعباً في قائمة «الأولمبي» لمعسكر دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى البولندي ماسيج سكورزا المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي 22 لاعباً من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب الذي سيتجمع في دبي ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي الجمعة والإثنين المقبلين ضمن معسكره الذي سيقام في مدينة دبي للفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق اعتباراً من يوم 22 من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، حيث يلعب الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، لبنان والمالديف. ويبدأ منتخبنا الأولمبي تجمعه بدبي غداً، ويؤدي تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج.

برنامج

وقال مترف الشامسي مشرف منتخبنا الأولمبي، إن المعسكر الحالي يعتبر استكمالاً للبرنامج إلى وضعه الجهاز الفني للمشاركة في التصفيات، والذي شمل تجمعات داخلية وخارجية وخوض عدد من المباريات الودية آخرها مباراة الصين التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفين لهدف، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز المنتخب من كافة النواحي الفنية والبدنية والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض منافسات التصفيات.