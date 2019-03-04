حكام «فار» أمام «الانضباط»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تستدعي لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها غداً حكام «فار» والإنجليزي ستيف بينيت، المدير الفني للجنة الحكام، الذين تولوا مهمة «تقنية الفيديو» في مباراة الفجيرة مع الشارقة بالجولة 17 للدوري، للاستماع إلى أقوالهم في شكوى تقدم بها الفجيرة بشأن تدخل المدير الفني في قرار الحكم عبدالله العاجل باحتساب هدف مشكوك في صحته للشارقة، ما يخالف تعليمات ولوائح المجلس التشريعي للتقنية، وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي «الانضباط» بينيت بعد واقعة طرد علي مبخوت، لاعب الجزيرة، في مباراة فريقه والوحدة في الجولة العاشرة.

وكان نادي الفجيرة أصدر بياناً أكد فيه تقدمه بالشكوى، وأكد ناصر اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، أن النادي يسعى للحفاظ على حقوقه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي.