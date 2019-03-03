الذيد يعين العجماني مدرباً ويشكر الطنيجي

المصدر: الذيد : محمد فضل

قررت إدارة نادي الذيد إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للمدرب الوطني محمد العجماني وذلك خلفاً لمواطنه محمد سعيد الطنيجي الذي تم توجيه الشكر له لجهوده التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق منذ العام 2008 .

واتخذت إدارة نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن رئيس مجلس الإدارة قرار تعيين المدرب الجديد محمد العجماني المدرب السابق لنادي حتا ودبي في أعقاب الهزيمة التي منى بها الذيد أمس أمام دبا الحصن ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى بنتيجة 3-1 ويحتل الذيد حالياً المركز السابع برصيد 11 نقطة بعد ان فاز في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في خمس مواجهات .

الجدير بالذكر أن المدرب الوطني محمد سعيد الطنيجي يعتبر من أقدم المدربين الذين ظلوا على رأس عملهم على مستوى دوري الأولى ودوري الخليج العربي، حيث ظل مدرباً لفريق الذيد منذ موسم 2008-2009 وحتى الموسم الحالي الذي أكمل فيه مباريات ذهاب دوري الدرجة الأولى قبيل أن تخذله نتائج الفريق ليتراجع الذيد للمركز السابع ويفقد بصورة شبه رسمية سباق التأهل لدوري الخليج العربي ، وبمغادرة الطنيجي لكابينة تدريب الذيد تكون ثمانية من أندية دوري الهواة قد بدلت مدربيها عدا فريقي الحمرية الذي أبقى على مدربه الوطني سليمان البلوشي ومسافي الذي يشرف على تدريبه المغربي إبراهيم بفود للموسم الرابع على التوالي .