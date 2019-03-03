الفجيرة يشكو حكام مباراة الشارقة للجنة الانضباط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة عن تقدمه بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وذلك للتحقيق في الخطأ الفني الفادح الصادر من حكم المباراة عبد الله العاجل وحكام "الفار" خلال مباراة الشارقة.

وطالب بيان نادي الفجيرة الزام لجنة الحكام بعرض الفيديو على لجنة الانضباط فيما يخص واقعة تدخل المدير الفني في قرارات الحكم وحكام الفيديو.

وبدوره أكد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة بأنهم قرروا بالأجماع إرسال هذه الشكوى وذلك صوناً لمكتسبات نادي الفجيرة وحفظاً لحقوقه لافتاً الى انها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فريق الفجيرة للظلم التحكيمي.

كما دعا اليماحي إلى ضرورة مراجعة المنظومة الفنية لتقنية الفيديو " الفار"، مطالباً باشراك الحكام الدوليين بالإشراف على الفيديو للاستفادة من خبراتهم.