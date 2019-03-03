الرميثي يلتقي وزير الرياضة ورئيس الاتحاد العُمانيَين

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

استعرض محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة برنامجه الانتخابي على مقعد رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الدورة الانتخابية 2019 - 2023، وذلك خلال زيارته مقر وزارة الشؤون الرياضية في العاصمة العُمانية مسقط، حيث كان في استقباله الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، وزير الشؤون الرياضية العُماني، وذلك بحضور الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم.

واستمع الحضور إلى استعراض الرميثي لبرنامجه، الذي يتضمن تصوراً شاملاً للنهوض بكرة القدم في «القارة الصفراء»، وذلك من خلال تركيز العمل لتطوير كل عناصر اللعبة، سواء مدربين أو لاعبين أو مسابقات أو استثماراً رياضياً، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية على المستوى العالمي.

واستعرض الرميثي أيضاً خطته لمضاعفة عوائد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتباره الجهة التي تشرف على اللعبة، في أكبر قارات العالم، وكذلك الخطط الموضوعية القابلة للتطبيق لدفع العمل، في مجال توفير التمويل الذاتي للاتحادات الأهلية والأندية.

وأشاد الوزير العُماني بالتصور الذي قدمه الرميثي، لتحقيق طفرة كروية شاملة تعود بالنفع على كل دول القارة، وتضعها على الطريق الصحيح، لتحقيق نتائج أفضل على المستوى العالمي، ولا سيما في ظل وجود رغبة وإرادة لدى أغلب دول القارة لتطوير كرة القدم، والوصول بها إلى العالمية، وأقام الوزير العُماني مأدبة عشاء للوفد الإماراتي على شرف زيارة رئيس هيئة الرياضة لهم.

وقدم محمد خلفان الرميثي في ختام الزيارة، درعاً تذكارية إلى الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، وزير الشؤون الرياضية العُماني، وإلى الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم.

وكان محمد خلفان الرميثي قد وصل إلى سلطنة عُمان مساء أول من أمس، واستقبله لدى الوصول، محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة في سلطنة عُمان الشقيقة، وأقام مأدبة غداء للرميثي والوفد المرافق له، المكون من عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الأمين العام في اتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، ويوسف البلوشي المستشار في مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بمقر السفارة في مسقط.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أول من أمس عن القائمة النهائية للمرشحين للمناصب المختلفة بالاتحاد القاري، ومن بينهم محمد خلفان الرميثي على منصب الرئاسة، بعد مراجعتها من اللجنة الانتخابية واعتمادها من قبل لجنة المراجعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».