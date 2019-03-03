فوز حتا ودبا الحصن في دوري «الأولى»

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

أوقف حتا انتفاضة العروبة وفاز عليه أمس 3- 1 في ختام الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لتتحول الصدارة من العروبة إلى خورفكان الفائز أول من أمس على العربي، وسجل ثلاثية «الإعصار» كل من سانتوس، ومحمود حسين وجيلمار في الدقائق 85، 91، 93، ليصل إلى 19 نقطة فيما سجل للعروبة البرازيلي اديلسون وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثاني.

وفاز دبا الحصن على الذيد ليصعد إلى المركز السادس، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر كل من أحمد عبد الغني هدفين، وعبد الواسع المطري في الدقائق 26، 67، 75، وسجل للذيد البرازيلي الكسندر «ق 51»