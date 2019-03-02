"الاعصار" يهدي صدارة الهواة لخورفكان

المصدر: دبا الحصن: محمد فضل، تصوير: الان كاركر

أوقف حتا انتفاضة العروبة وحقق عليه الفوز بنتيجة 3/1 في خاتمة مباريات الأسبوع العاشر من دوري الأولى لتتحول الصدارة من العروبة الى الجار خورفكان الفائز امس الأول على العربي بهدفين دون رد.

سجل ثلاثية الاعصار، الذي رفع رصيده الى 19 نقطة، كل من سانتوس ومحمود حسين وجيلمار في الدقائق 85،91 ،93، فيما أحرز يتيمة العروبة البرازيلي اديلسون ق 78 ليتجمد رصيد العروبة عند 20 نقطة في المركز الثاني.

وتكررت نفس النتيجة "3/1 " بملعب دبا الحصن الفائز على ابن عمه الذيد ليصعد الحصن الى المركز السادس، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر مدار الشوطين عبر كل من احمد عبد الغني هدفين وهدف لليمني عبد الواسع المطري في الدقائق 26 ،67 ،75 ، وسجل يتيمة الذيد البرازيلي الكسندر ق 51 ليصل الحصن برصيده الى 15 ويتجمد الذيد عند 11 نقطة.

وكان مسافي قد فاز امس الأول على التعاون بنتيجة 2/1، وفاز الحمرية على مضيفه مصفوت بهدفين دون رد.