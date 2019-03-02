مكتوم الشرقي يستقبل مشجع الفجيرة الوفي منصور عبد العزيز

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

نشر موقع نادي الفجيرة على تويتر خبر استقبال الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، للمشجع الوفي منصور عبدالعزيز وأخويه سعود وسلطان.

وكان المشجع منصور "11 سنة" قد أظهر حزنه البالغ عقب نهاية مباراة الفجيرة والشارقة، التي انتهت بفوز الاخير بهدف وتأثر منصور لهزيمة الذئاب والتي رافقتها أخطأ تحكيمية خصوصاً فيما يتعلق بهدف لاعب الشارقة مينيديز.

وعبر سموه عن وقوفه مع المشجع منصور عبد العزيز الذي ضرب أروع الامثال في تشجيع ناديه، حيث انفجر باكياً لنهاية المباراة بهذا السيناريو غير المتوقع.

وأشار موقع نادي الفجيرة الى ان استقبال الشيخ مكتوم الشرقي ينم عن الاهتمام لسموه بكل مشجعي الفريق الاول، وهو خير دليل على انه لا خوف على نادي يملك جمهوراً مثل منصور.

واختتم النادي التغريدة بعبارة ابتسم يا منصور أنت بطل!