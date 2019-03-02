دومبيا بديلاً لروبيرو في «آسيوية العين»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

استبعد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي العين، بقيادة الإسباني، غاريدو، اللاعب البرتغالي روبيرو، من قائمة الفريق الآسيوية، واستبدله باللاعب المالي حامد دومبيا، وجاء استبعاد روبيرو بعد المستوى المتواضع الذي قدمه خلال الفترة السابقة، وتضم القائمة 29 لاعباً هم: خالد عيسى، حمد المنصوري، محمد بو سندة، داوود سليمان، سعيد جمعة، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد فايز، خالد عبدالرحمن، سعيد المنهالي، سالم عبدالله، محمد أحمد، علي الحيظاني، خالد البلوشي، محمد خلفان، بندر الأحبابي، كايو لوكاس، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، حامد دومبيا، شيوتاني، سليمان ناصر، فالج وليد، محمد عبدالرحمن، دياكيه إبراهيم، سعد خميس، ريان يسلم، ماركوس بيرغ وجمال معروف.