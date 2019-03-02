الدقيقة 97 تُنقذ «الملك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قاد مينديز فريق الشارقة، أمس، إلى فوز مثير على الفجيرة بهدف وحيد جاء بشق الأنفس، في الدقيقة «90 + 7»، في الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لينجو «الملك» من كمين «الذئاب» الذي كان في طريقه للخروج بنقطة غالية، ووصل الشارقة إلى 43 نقطة، ورفع الفارق بينه وبين العين إلى 8 نقاط، مقترباً من درع الدوري.

شهدت المباراة احتجاج لاعبي الفجيرة على الحكم عبدالله العاجل لحظة تسجيل الهدف بحجة دفع مينديز للاعب الفجيرة أحمد الحفيتي الذي سقط أرضاً، لكن العاجل لم يُعره اهتماماً واستعان بتقنية الفيديو، وأكد حكام «فار» صحة الهدف.



واستعاد الجزيرة المركز الثالث، بفوزه على عجمان 3 - 0، ليصل إلى النقطة 34، سجّل الأهداف ليوناردو، وعلي مبخوت، وعبدالله رمضان في الدقائق 24 و70 و76.



وفاز الوصل على الإمارات، 2- 1 ليصل إلى النقطة 20، سجّل للفائز ليما من ركة جزاء «ق 68»، وخميس إسماعيل« ق 82» فيما أحرز هدف الإمارات دياباتي« ق 90»، ونال سبيل غازي لاعب الإمارات البطاقة الحمراء لتسببه بركلة الجزاء، وشهد الوقت الإضافي للمباراة إبعاد التونسي جلال القادري مدرب «الصقور» من الملعب للاحتجاج على أحد قرارات الحكم.



وتغلب الظفرة على دبا الفجيرة 2-1، سجل للفائز سانتوس في الدقيقتين «45+ 1» و78، ولدبا ياسين البخيت من ركلة جزاء في الدقيقة 88، وصل الظفرة إلى النقطة 23.