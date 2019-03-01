"الفهود" يفلت من كمين "الصقور"

المصدر: رأس الخيمة-علي شدهان، تصوير: إبراهيم صادق

أحبط فريق الوصل الأول لكرة القدم، مفاجأة مضيفه الإمارات بفوزه بهدفين لهدف اليوم في ملعب الصقور برأس الخيمة ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ليبلغ الفهود النقطة 20، فيما تجمد رصيد الصقور عند النقطة 12.

سجل ثنائية الفهود، محترفه البرازيلي ليما من ركة جزاء في الدقيقة 68، والتي شهدت إشهار البطاقة الحمراء بوجه سبيل غازي لاعب الإمارات لتسببه بالركلة، وخميس إسماعيل في الدقيقة 82 من قذيفة من مسافة بعيدة، فيما سجل هدف الصقور محترفه الفرنسي شيخ دياباتي في الدقيقة 90 من زمن المباراة، التي شهد وقتها الإضافي إبعاد التونسي جلال القادري، مدرب الصقور من ملعب المباراة نتيجة الاحتجاج على أحد قرارات محمد عبدالله حكم المباراة.