الصقور والفهود.. هموم واحدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

يخوض فريقا الإمارات والوصل، اليوم، على ملعب الأول في رأس الخيمة، مباراة يشتركان فيها بـ «همّ واحد»، وذلك ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يقف الصقور في المركز 13 ما قبل الأخير، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الفهود المركز 11 بـ 17 نقطة.

ويفتقد الصقور في مباراة اليوم، إلى خدمات عدد من نجوم تشكيلته الأساسية، البرازيلي كايو، وحارس المرمى أحمد الشاجي للإصابة، وعبد الله موسى للإنذار الأصفر الثالث، مع شكوك تحوم حول إمكانية مشاركة الفرنسي شيخ دياباتي، وأحمد مال الله، لتعرضهما للإصابة، بالتزامن مع عودة حارس المرمى علي صقر، بعد انتهاء فترة إيقافه لحصوله على الإنذار الأصفر الثالث.

ويدخل فريق الوصل المباراة، مفتقداً خدمات محترفه البرازيلي رونالدو مينديز، الذي تعرض لإصابة بسيطة في لقاء الأهلي السعودي، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يفضل المدرب ريجيكامب، البديل الجاهز، والمتوقع أن يكون علي صالح.

توقيت حساس

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، وصف المباراة بالمهمة جداً، كونها تقام في توقيت حساس قبل فترة توقف البطولة، مشدداً على أهمية إكمال المسيرة الإيجابية الحالية لفريقه، والمتمثلة بعدم خسارته في المباريات الثلاث للدوري الثاني من الدوري، منوهاً بأن الصقور أضاع فوزين كانا في متناول اليدين، أمام اتحاد كلباء ودبا الفجيرة، بخروجه متعادلاً في الرمق الأخير من كلا المباراتين.

الشعور بالمسؤولية

وشدد القادري على أن جميع أبناء النادي يشعرون بمسؤولية الوضع الحالي للصقور في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مشيراً إلى أن اللاعبين في مقدم الحريصين والعاملين من أجل تحسين وضع الصقور في اللائحةـ وزيادة نقاطه للخلاص من معمعة الهبوط، معترفاً بفقدان فريقه التركيز المطلوب في الدقائق الحاسمة من زمن المباريات الأخيرة، معللاً ذلك بحساسية الموقف والحرص الزائد وقلة خبرة اللاعبين الشباب، مبدياً ثقته العالية في مقدرة فريق الإمارات على تحسين وضعه من ناحية النتائج، وعبور عقبة الوصل اليوم.

من ناحيته، أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن الإمارات من الفرق الجيدة في بطولة الدوري، ويضم بين صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين، قائلاً: عملنا على تجهيز اللاعبين بدنياً بشكل قوي، حتى يصبحوا جاهزين لخوض المباراة التي نسعى فيها إلى تقديم أداء جيد، يساعدنا على تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط.

وأضاف ريجيكامب قائلاً: في المباراة الأخيرة أمام فريق الأهلي السعودي، قدم علي صالح أداءً مميزاً في المباراة، وأتمنى أن يستمر بهذا المستوى، وأن يقدم الأفضل، وفي نفس المباراة تعرض مينديز للإصابة، وخضع للفحوصات الطبية.



فارس خليل: جاهزون لحصد النقاط الثلاث

أكد فارس خليل ظهير الوصل، جاهزية فريقه لحصد نقاط لقاء الإمارات الثلاث، مشيراً إلى صعوبة المباراة التي تقام على ملعب الصقور.

وقال: «عملنا جاهدين مع الجهاز الفني عقب لقاء فريقنا بنظيره الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال، لدخول لقاء الإمارات بشكل قوي، وتقديم مردود طيب، حيث خضنا تجهيزات قوية في اليومين الماضيين، ونحن على أقصى درجات الاستعداد، لتحقيق هدفنا، وجمع المزيد من النقاط، للارتقاء بترتيب الوصل في سلم الترتيب العام».

وأضاف: «طوينا صفحة مباراة الأهلي السعودي عقب نهايتها، وتركيزنا كله منصب على لقاء الإمارات في بطولة الدوري، وأتمنى من الجماهير أن تساندنا في المرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، بجانب بطولة دوري أبطال آسيا».

وليد عنبر: لا بد من فوز الصقور

شدد وليد عنبر لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أنه لا بد من فوز الصقور في مباراته المهمة اليوم على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، أمام ضيفه الوصل، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن فريقه قدم مستويات جيدة في غالبية مبارياته بالبطولة.

لكن الحظ يعانده في إحراز الفوز، منوهاً بأن الصقور أضاعوا الفوز في مباراتي اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في الدور الثاني من البطولة.

مشيراً إلى أن الفوز على الوصل اليوم، سوف يريح الصقور كثيراً خلال فترة توقف الدوري، منوهاً بأن التوقف مهم لمعالجة بعض الهفوات، ووضع التصور الذي يتيح تقدم فريقه إلى الأمام في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مبدياً ثقته العالية في مقدرة لاعبي الصقور على إدراك الغاية المنشودة، وتحقيق الهدف المطلوب في مباراة اليوم، وغيرها من المباريات المقبلة.