الجزيرة وعجمان.. تصحيح وتجديد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - أبوظبي - محمد محسن

يتباين موقف فريقي الجزيرة وعجمان عندما يلتقيان في السادسة إلا ثلث من مساء اليوم باستاد محمد بن زايد ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، فصاحب الأرض والمركز الثالث يتطلع لتصحيح وضعه إثر خسارته في الجولة الماضية من بني ياس «1-2» للتقدم من النقطة 31.

بينما يأتي الضيف «البرتقالي» صاحب الـ 23 نقطة والمركز السابع بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على الفجيرة «3-0»، بحثاً عن هدفه الجديد وهو التقدم في الجدول من أجل المركز الخامس.

من جانبه قال داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة إنه يتمنى أن تسير الأمور في صالح فريقه، ويحقق الفوز على عجمان، والذي سيكون له أهمية في تعويض إخفاق الجزيرة أمام بني ياس وخسارته 2/‏1 في الجولة الماضية للدوري.

وعن فرص منافسة الجزيرة، ومزاحمته للشارقة واتساع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 9 نقاط، وتصريح نجم الفريق علي مبخوت بأن فخر أبوظبي بعيد عن المنافسة على الدوري، قال مبخوت حر في التعبير عن رأيه، ربما أراد أن يصرح بذلك لإبعاد زملائه عن الضغط، حقيقة لا اعرف دوافع مبخوت، لكنني استطيع القول إن المنافسة على الدوري حسابياً موجودة.

وقد صرحنا سابقاً أن الفوز بالدوري ليس من أهداف النادي للموسم الحالي.

وأضاف: الجهاز الفني يعتمد على مجموعة من اللاعبين صغار السن، لا تستطيع أن تحقق معادلة ثبات المستوى مع لاعب صغير السن، وهؤلاء يحتاجون لمباريات أكثر لاكتساب الخبرات وتحقيق الثبات في المستوى.

وأضاف: نحن في مرحلة بناء، وفي الموسم المقبل ستكون النتائج افضل.

استعداد البرتقالي

وعلى الطرف الآخر استعد عجمان للمباراة بـ 4 تدريبات يومية خاضها الفريق تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط متابعة إدارية كان لها الأثر أيضاً في المعنويات العالية للاعبين.

واعتبر المدير الفني أيمن الرمادي مواجهة الجزيرة، ذات أهمية كبيرة بعدما رفع الفريق شعار «المركز الخامس» بعد تحقيق هدف البقاء مبكراً، وقال الرمادي إن المباراة تحتاج لتركيز، متمنياً العودة من أبوظبي بنتيجة إيجابية.

وقال الرمادي مواجهة الفرق الكبيرة التي تنافس دائماً على اللقب مثل الجزيرة، يزيد من طموحات فريقه لتقديم أفضل أداء مؤكداً ثقته في اللاعبين للتعامل مع المباراة.

وأوضح الرمادي أن فترة التوقف التي تلي مباراة اليوم «29 يوماً» تم التخطيط لها مبكراً حيث سيتم منح الفريق راحة لمدة أسبوع ثم يعود الفريق لمواصلة برنامج إعداد خاص تتخلله مباراتان على الأقل ومعسكر قصير لمدة 5 أيام في أبوظبي تقام فيه المباراتان يومي 18 و23.