الظفرة ودبا.. صراع البقاء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الظفرة وضيفه دبا الفجيرة عند الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يتصارع فيها الفريقان بهدف البقاء في الدوري، باعتبار أن الفوز يؤمّن موقف الظفرة صاحب الـ 20 نقطة في جدول الترتيب للظهور في النسخة المقبلة من المنافسة.

كما يعيد الفوز الأمل لفريق دبا الذي يمتلك 5 نقاط في رصيده بالترتيب الأخير للعودة من جديد والمحافظة على حظوظه في البقاء بالدوري بينما الخسارة تؤزم موقفه وتقربه أكثر من الهبوط خاصة أن اللقاء ضد فريق منافس على البقاء.

ويدخل الظفرة لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد نجاحاته الأخيرة في النصف الثاني من الدوري والذي نجح خلاله في جمع 6 نقاط بفوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين ويسعى اليوم لتحقيق فوزه الثالث والتحليق بقوة مع فرق الوسط، وتدرب الفريق تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش خلال الأيام الماضية والذي ركز على الجانب الهجومي والجمل التكتيكية مع معالجة بعض السلبيات.

وأكد رازوفيتش أن مواجهة خصم مثل دبا يمتلك دوافع الفوز تتطلب التركيز والهدوء واللعب الجاد، ذاكراً أنه أخطر اللاعبين بعدم النظر لترتيب دبا في الجدول وأضاف: كل فرق دوري الخليج العربي تستحق الاحترام والفوز لا يأتي إلا بالعمل داخل المستطيل الأخضر.

وكشف رازوفيتش عن وجود غيابات في فريقه تتمثل في فقد البرازيلي ديجو ريجانتو بسبب الإصابة بجانب خالد بطي نتيجة البطاقات التراكمية وأضاف: هما لاعبان مؤثران لكننا نمتلك بدائل جيدة وجاهزة لتعويض غيابهما.

التمسك بالآمال

وعلى الطرف الآخر يتطلع دبا الفجيرة إلى التمسك بآمال البقاء واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، ويعود آخر فوز حققه الفريق ضمن مسابقة دوري الخليج العربي على مستضيفه الظفرة وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي بعد انطلاقة المسابقة بثلاث جولات فقط، وتواجه مدرب الفريق المؤقت محمد الخديم معضلة إذ يفتقد لجهود أبرز لاعبيه وهو المغربي ادريس فتوحي المُصاب.

تكتيك خاص

بدوره وصف مدرب دبا الفجيرة محمد الخديم مواجهة اليوم بالمهمة لفريقه لافتاً إلى أن التعادل الذي حققه الفريق أمام الإمارات قبل أسبوع سيزيد بالتأكيد من معنويات اللاعبين، وقال خلال المؤتمر الصحفي إن «مواجهة اليوم تحتاج إلى تكتيك خاص».

وأشار المدرب إلى أنه عكف على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الصقور، لافتاً إلى إجراء بعض التغييرات على مستوى التشكيلة بعد تأكد غياب المحترف المغربي إدريس فتوحي.