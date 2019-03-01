النصر.. جروح تنتظر من يداويها

المصدر: دبي- علي الظاهري

يواصل فريق النصر سلسلة النتائج السلبية بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، إذ لم ينجح «العميد» في تحقيق أي فوز منذ انطلاق الدور الثاني للدوري، وكان آخر انتصار حققه في الجولة 12 أمام الفجيرة بهدفين مقابل لاشيء، مما يجعل الفريق مطالباً بصحوة للخروج من كبوته ولملمة الجراح التي تنتظر من يداويها.

وعاد اتحاد كلباء بنقطة ثمينة تعزز مهمة البقاء في دوري المحترفين بعد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، متقدماً على النصر الذي خرج بنقطة خاسرة، بعد ما عززت رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، مما أثار غضب شريحة عريضة من جماهير «العميد» بعد نهاية المباراة، وتجمع حشد من المشجعين أمام الملعب تعبيراً عن عدم رضاهم بالنتائج السلبية الأخيرة.

وأكد عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم، أن الحظ عاند العميد في الكثير من المناسبات بدليل خسارته في العديد من المباريات في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أنه يعتبر واحداً من الجمهور قبل تولي مسؤولية رئاسة مجلس إدارة شركة الكرة، وقال: جمهور النصر جمهور راق، وتواجدي بعد المباراة لتهدئة الجمهور هو واجب، أشعر بإحساس جميع محبي العميد وجمهوره الوفي.

وأضاف أبوالشوارب، إن مجلس إدارة شركة الكرة الحالي، حريص على إكمال عمل الإدارة السابقة، مبيناً أن مجلس الإدارة الجديد تولى المهمة منذ 4 أشهر ويحرص على إعداد الاستراتيجية للسنوات المقبلة من أجل التواجد في صلب المنافسة على مستوى جميع البطولات.

وأشار رئيس شركة الكرة في نادي النصر، إلى أن عملية الإنفاق تتم بما يتوافق مع الميزانية المرصودة لشركة الكرة دون تبذير، وتمت إعارة البرازيلي صاموئيل روزا إلى الفجيرة مع تكفل ناديه الجديد بدفع المرتب الشهري وكذلك مواطنه يوري ليريو الذي انتقل إلى الفيحاء السعودي فيما تم إلغاء عقد ماركينيوس وتم استقطاب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر بقيمة مالية أقل فيما عاد اللبناني جوان العمري إلى النادي بعد انتهاء فترة الإعارة.

من جهته أكد حبيب الفردان، لاعب النصر أن مستوى الأداء لا يتوافق مع تطلعاتهم، وقال: جميعنا نتحمّل المسؤولية، ولكن حدثت أخطاء صغيرة ليس بالمفترض بها أن تحدث في مثل هذه المباريات.

وأضاف في تصريحات لقناة دبي الرياضية: لا يجوز في كل مباراة أن نعد بالتحسّن في القادم، ومن ثم لا نتحسن، علينا أن نراجع حساباتنا، وأن نظهر بشكل أفضل، ليصبّر الله الجماهير علينا، فبالتأكيد هم غير راضين.

وقال إبراهيم عيسى إن تجربته السابقة باللعب لكلباء معاراً، سر تواجده لحراسة مرمى النصر بالتشكيلة الأساسية، متوجهاً بالشكر إلى نادي اتحاد كلباء.

دون قلق

لفت إبراهيم عيسى حارس مرمى النصر إلى أن وضع الفريق لا يدعو إلى القلق، وعن مواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي، قال إن الفريق سيسعى إلى رد اعتباره أمام المنافس الذي أخرجه من نصف نهائي كأس رئيس الدولة.