العين يتعثّر .. وشباب الأهلي يقدّم هدية ثمينة للشارقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعثر فريق العين أمس أمام شباب الأهلي وخسر 0 - 2 على ملعب شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، سجّل الهدفين لوفانور وأحمد خليل في الدقيقتين 7 و83.

وشهدت المباراة طرد لاعبي العين مهند العنزي وإبراهيم دياكيه، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة، وتقدّم مؤقتاً إلى المركز الثالث، ويعتبر الفوز هدية ثمينة من شباب الأهلي لفريق الشارقة، في صراع القمة وتوقف رصيد العين عند 35 نقطة في المركز الثاني.

تقدم شباب الأهلي بهدف في الدقيقة 7، عن طريق لوفانور، وأضاع أحمد خليل فرصة لشباب الأهلي في الدقيقة 20، بعدما واجه خالد عيسى حارس العين، ولعبها عالية، وفي الدقيقة التالية تصدى قائم شباب الأهلي لتسديدة شيوتاني لاعب العين.

وطرد حكم المباراة مهند العنزي مدافع العين في الدقيقة 71 بالإنذار الثاني، بعد عرقلته أحمد خليل ، ثم طرد البديل دياكيه لاعب العين في الدقيقة 80، لتدخله بتهور على لوفانور، واستفاد شباب الأهلي من أول ركنية بعد طرد دياكيه، في إضافة الهدف الثاني عن طريق رأسية أحمد خليل في الدقيقة 83.