شباب الأهلي يقدم هدية للشارقة بالفوز على العين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز شباب الأهلي على ضيفه العين 2-0 مساء اليوم، أمام 1971 متفرجا، على ملعب شباب الأهلي بالعوير ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل لشباب الأهلي، لوفانور وأحمد خليل في الدقيقتين 7 و83، وشهدت المباراة أيضاً، طرد لاعبي العين مهند العنزي وإبراهيم دياكيه، ورفع شباب الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة، وتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد العين عند 35 نقطة، وظل في المركز الثاني.

فاجأ شباب الأهلي الضيوف، بهدف مبكر في الدقيقة 7، عن طريق البرازيلي لوفانور، بعد عرضية من عبد العزيز هيكل، وكاد لوفانور أن يضيف هدفا ثانيا لشباب الأهلي في الدقيقة 17، بعد مرور من الجانب الأيمن، وإرساله للكرة في الزاوية البعيدة، إلا أن كرته اصطدمت بالمدافع مهند العنزي وتحولت إلى ركنية.

وأضاع أحمد خليل فرصة أخرى لشباب الأهلي في الدقيقة 20، بعدما واجه خالد عيسى حارس العين، ولعبها عالية، وفي الدقيقة التالية، تصدى قائم شباب الأهلي، لتسديدة شيوتاني لاعب العين، ورغم الهجمات المتبادلة السريعة من الفريقين، والأداء الهجومي المفتوح، إلا أن الشوط الأول لم يشهد أهدافاً إضافية، وانتهى لمصلحة شباب الأهلي بهدف وحيد.

وأجرى مدربا الفريقين تغييرات مهمة مع بداية الشوط الثاني، بهدف تعديل طريقة اللعب، وسمحت تغييرات العين، بالمزيد من سيطرة شباب الأهلي، وسدد أحمد خليل ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58، وأنقذها خالد عيسى حارس العين باقتدار.

وطرد حكم المباراة مهند العنزي مدافع العين، في الدقيقة 71، بالإنذار الثاني، بعد عرقلته أحمد خليل على حدود منطقة الجزاء، ثم طرد البديل إبراهيم دياكيه لاعب العين في الدقيقة 80، لتدخله بتهور على لوفانور، واستفاد شباب الأهلي من أول ركنية بعد طرد دياكيه، في إضافة الهدف الثاني عن طريق رأسية أحمد خليل في الدقيقة 83، وليخسر العين المباراة و3 نقاط مهمة في صراعه على القمة مع الشارقة.