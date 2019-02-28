أحمد خليل يبدأ أساسياً للمرة السادسة مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، إلى التشكيلة الرئيسية لفريقه للمرة الأولى بعد غياب طويل، بعدما تم الدفع به أمام العين مساء اليوم، في مباراة الفريقين ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي.

ومباراة اليوم، هي السادسة التي يبدأ فيها اللاعب أساسياً، وتم الدفع به بديلاً في 6 مباريات.

ولم يخض المهاجم الدولي حتى قبل مباراة اليوم، سوى مباراة واحدة كاملة (90 دقيقة) في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وكانت أمام بني ياس في الدور الأول يوم 4 ديسمبر 2018، في الوقت الذي لم يكمل فيه 11 مباراة أخرى، سواء بدأ فيها لاعباً أساسياً أو دخل بديلاً في الدوري أو في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ووصل إجمالي دقائق أحمد خليل، في المسابقتين هذا الموسم، 579 دقيقة موزعة على 13 مباراة، وسجل هدفين فقط كانا في مرمى فريقي الجزيرة والظفرة بالدوري، ونال إنذارين.