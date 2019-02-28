العنابي خامساً برباعية في شباك السماوي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-دبي - علي الظاهري

اقتنص الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بعد تغلبه على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف مساء أمس، باستاد آل نهيان، ضمن الجولة السابعة عشرة من المسابقة، ليرفع العنابي رصيده إلى 27 نقطة، بفارق الأهداف عن بني ياس الذي تراجع للمركز السادس.

سجل رباعية الوحدة المهاجم الأرجنتيني تيجالي (هدفين) الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 15 بفارق هدف واحد عن علي مبخوت وويلتون سواريز في صدارة هدافي المسابقة، والبرازيلي ليوناردو (هدفين) في الدقيقتين 52 و62، فيما سجل هدف بني ياس يوسف جابر 45.

وخيم التعادل 1-1 على مباراة النصر وضيفه اتحاد كلباء مساء أمس على استاد آل مكتوم، ليرتفع رصيد «العميد» إلى 17 نقطة مراوحاً مكانه في المركز العاشر، ويصل «النمور» إلى النقطة 20. سجل هدف النصر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 16، وعادل النتيجة لكلباء الإيفواري جيوفاني سيو في الدقيقة 66.

وجاء التعادل لأصحاب الأرض بطعم الخسارة بعد مرور 5 جولات عجاف بلا انتصار منذ آخر فوز في الجولة 12، فيما كانت النتيجة بطعم الفوز للفريق الضيف الذي عاد إلى الساحل الشرقي بنقطة ثمينة تعزز طموحاته في مشوار البقاء بدوري المحترفين.