لجنة الحكام: سنحاسب المقصرين

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

التقت لجنة الحكام الجديدة في اتحاد الكرة، مع قضاة الملاعب، في أول تعرف بين الطرفين، بعد تولي المهمة الجديدة، حيث أكد مسلم الكثيري ثقة مجلس الإدارة في كوادره التحكيمية، واعتزازه بتفوقهم الدولي والقاري، والاستعداد لتوفير كل الدعم، من أجل استمرار تميز الحكام في المهام الموكلة لهم، وطالبهم بزيادة التركيز، لأن الاتحاد يعتبر الحكام الوقود الذي تسير به كرة الإمارات نحو آفاق النجاح، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وسيكون هناك حساب للمقصرين.

وقال رئيس لجنة الحكام، إن الاتحاد أنهى التعاقد مع الخبير السعودي علي الطريفي، الذي سيتسلم مهمته الأحد المقبل، وسيعمل إلى جانب الإنجليزي ستيف بينيت، بهدف الارتقاء بالمنظومة التحكيمية خلال الفترة المقبلة، مطالباً الجميع التعاون معهما، بما يخدم التطور في الأداء والمستوى.