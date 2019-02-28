الأبيض الشاب يتعادل مع نظيره الكويتي

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، مع شقيقه المنتخب الكويتي ودياً بهدف لهدف، في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب مدينة خليفة الرياضية، بالعاصمة البحرينية المنامة، في ختام معسكر إعداد أبيض الشباب، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وكانت بعثتا المنتخبين قد تبادلتا الهدايا التذكارية قبل بداية اللقاء.

وتقدم المنتخب الكويتي بالنتيجة في الدقيقة «42»، عن طريق اللاعب يوسف الحقان، فيما أدرك اللاعب حارب عبد الله سهيل هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة «56».

وكان أبيض الشباب قد فاز على شقيقه المنتخب البحريني في الودية الأولى، التي جرت يوم أمس الأول، بهدفين لهدف، أحرزهما محمد عيسى جمعة في الدقيقة «17» وعبد الله حميد محمد في الدقيقة «57»، فيما سجل هدف منتخب البحرين، اللاعب عبد الله حسن السيد في الدقيقة «77».

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا للشباب، بقيادة الكرواتي فيردو ميلين، على منح الفرصة أمام كافة اللاعبين للمشاركة في المباراتين، من أجل الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

وكان الأبيض الشاب قد حقق الفوز في مباراته الأولى في معسكر المنامة على نظيره البحرين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة خليفة الرياضية، في بداية معسكر الإعداد الخارجي.