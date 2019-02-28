خليفة الجرمن: دوري الأولى يعيش نقلة نوعية

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

أبدى خليفة الجرمن، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، سعادته بالنقلة النوعية والتطور الفني والتنظيمي اللذين تشهدهما مسابقة دوري الدرجة الأولى، نتيجة اهتمام إدارة الاتحاد المتزايد بالمسابقة، والاهتمام الإعلامي من مختلف وسائل الإعلام، والنقل التلفزيوني للمباريات، مما أسهم في ارتفاع المستوي الفني خلال المباريات، وحماس اللاعبين وزيادة الحضور الجماهيري، مما جعلها مسابقة جيدة تحظى بالاهتمام من مختلف القطاعات.

الارتقاء بالمستوى

وقال رئيس لجنة المسابقات، في أول تصريح له بعد توليه مهمته الجديدة، إن لجنة المسابقات من اللجان الرئيسة بالاتحاد التي تهتم بمسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة و دوري الدرجة الأولى والمراحل السنية، معتبراً أن الاتحاد والأندية في قارب واحد، وجميعنا يهدف إلى الارتقاء بمختلف المسابقات، بما ينعكس على مستوى منتخباتنا الوطنية، وخلال المواسم الثلاثة الماضية، بذل الاتحاد جهداً كبيراً في الارتقاء بمنظومة العمل بأندية الدرجة الأولى، بداية من حث الأندية التي سبقت وانسحبت من المسابقة لظروف متعددة بعودة معظمها إلى المشاركة في دوري، مما أسهم في ارتفاع عدد الفرق إلى عشرة، ونهدف إلى زيادة العدد خلال المواسم المقبلة.

دعم للأندية

مواصلاً: «قام الاتحاد بتوفير دعم مالي لأربعة أندية، من أجل تسهيل مهمة تلك الأندية في المشاركة بفريقها الأولى في الدوري، ولا يزال الدعم المالي مستمراً لتوفير الاستقرار الإداري لمساعدة الأندية التي تعاني شح مواردها، إضافة إلى دعم عدد من الأندية ببعض الأمور اللوجستية، مثل تجديد الإنارة وإعادة تعشيب بعض الملاعب، وتوفير عيادات طبية لمن لا تتوافر له مثل تلك العيادات التي يعالج بها لاعبو الأندية، ومثل هذه الأمور تدعم عمل إدارات الأندية وتوفير الاستقرار أمامهم للتفرغ للتطوير والارتقاء بالفرق».

تنافس قوي

وأضاف خليفة الجرمن قائلاً إن استقرار الأندية أسهم في الارتقاء بأداء الفرق المشاركة بالدوري، وخلال الموسم الحالي هناك تنافس قوي بين نحو 6 فرق على صدارة المسابقة، سعياً للتأهل إلى دوري الخليج العربي، ومثل هذا التنافس القوي يثري المسابقة ويمنحها القوة والمتابعة الجيدة، ويسهم كذلك في زيادة حماس وعطاء اللاعبين.

ورشة عمل

وعن طموحات المرحلة المقبلة، يقول خليفة الجرمن إن طموحاتنا كبيرة، والأندية شركاؤنا في تحمل المسؤولية، لذا سنعقد ورشة عمل في نهاية الموسم، من أجل مناقشة الأندية في كل أفكار وخطوات التطور المستقبلية، سعياً للوصول إلى أفضل المقترحات والآراء لتنفيذها خلال المواسم المقبلة.

بطولة الكأس

وعن منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يقول رئيس لجنة المسبقات: «إن البطولة غالية علينا جميعاً، ونسعى في اتحاد الكرة إلى توفير كل الدعم لها لتحقيق النجاح المنشود، ونحن الآن أمام تحدي مواصلة النجاح للمسابقة وفي الوقت نفسه توفير الوقت المناسب لإعداد المنتخب الأولمبي للتصفيات الأولمبية، والوقت المناسب لفرقنا المشاركة في البطولات القارية مثل الوصل، لذلك سنقدم بتقديم موعد إقامة منافسات المربع الذهبي لتقام خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل، وخلال اجتماع الأحد ستتم مناقشة الموعد المقترح واعتماده».