كايو "الصقور".. إصابة لاعب من 1000

المصدر: دبي-علي شدهان

أثبتت الفحوصات والإجراءات الطبية التي خضع لها البرازيلي كايو فيليب محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم في الإمارات وصربيا، تعرضه لإصابة نادرة جدا لا تحدث إلا مع لاعب واحد من كل 1000 لاعب، وهي الإصابة في مفصل الوتر نتيجة حركة لا إرادية خلال لعب الكرة سواء في التدريبات أو المباريات.

وتعرض كايو للإصابة النادرة خلال التدريبات التي سبقت مباراة فريقه الصقور مع ضيفه اتحاد كلباء في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، ما أدى إلى عدم مشاركته في تلك المباراة.

ويتواصل غياب كايو عن التشكيلة الأساسية للصقور في مباراته أمام ضيفه الوصل الجمعة ضمن الجولة 17 للدوري، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يغيب فيها عن فريق الإمارات في مقابل خوضه مباراة واحدة فقط مع الصقور أمام مضيفه العين في الجولة 14 للبطولة بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.