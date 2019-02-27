تعادل خاسر للنصر ونقطة ثمينة لكلباء

المصدر: دبي-علي الظاهري

خيم التعادل 1-1 على مباراة النصر وضيفه اتحاد كلباء مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ليرتفع رصيد "العميد" إلى 17 نقطة مراوحاً مكانه في المركز الحادي عشر، ويصل "النمور" إلى النقطة 20.

سجل هدف النصر اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 16 وعادل النتيجة لكلباء الإيفواري جيوفاني سيو في الدقيقة 66.

وجاء التعادل لأصحاب الأرض بطعم الخسارة بعد مرور 5 جولات عجاف بلا انتصار منذ آخر فوز في الجولة 12، فيما كانت النتيجة بطعم الفوز للفريق الضيف الذي عاد إلى الساحل الشرقي بنقطة ثمينة تعزز طموحاته في مشوار البقاء بدوري المحترفين.

وبالعودة إلى تفاصيل، نجح النصر في افتتاح التسجيل بعد أن نفذ محمود خميس ركلة حرة ارتقى لها حبيب الفردان حولها داخل المرمى لتسكن الشباك.

وبدأ "النمور" الضغط للعودة إلى المباراة، لينجح جيوفاني من إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بعد أن سدد كرة رأسية قوية على أودعها في شباك الحارس إبراهيم عيسى.