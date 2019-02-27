تكريم علي الحوسني يضاعف فرحة «البرتقالي»

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم

ضاعف التكريم الذي وجده حارس عجمان علي الحوسني قبل انطلاقة التدريب الذي أجراه الفريق مساء أول من أمس من الفرحة في النادي بالنتائج المتميزة التي حققها الفريق مؤخراً، حيث جاء التكريم ترجمة لاهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث تابع سموه ما حدث للحوسني في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، وقام عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق بترجمة هذا الاهتمام الكبير لصاحب السمو الحاكم، بتكريم خاص للاعب علي الحوسني وسط زملائه اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق والدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي وناصر الظفري المدير التنفيذي للنادي ويحي خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة وعدد من محبي النادي.

وأوضح عبيد الزعابي أن اهتمام صاحب السمو حاكم عجمان بحالة اللاعب علي الحوسني بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، يعبر عن اهتمام كل الرياضيين بما حدث للاعب في تلك المباراة، فالكل كان يتمنى له الشفاء والعودة السريعة للملعب، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم عجمان، ظل يتابع المباراة التي أصيب فيها علي الحوسني وكان سموه مهموماً بما حدث للاعب حتى اطمأن عليه، وقال إن تكريم الحوسني هو تكريم لكل أبنائه اللاعبين الذين يجدون التقدير على ما يقدموه للنادي من بذل وتضحيات.

حالة انسجام

وقال عبيد الزعابي إن أكثر ما يميز نادي عجمان حالة التفاهم والانسجام بين جميع أبنائه داخل وخارج مجلس الإدارة، ومثلما للمجلس دوره في إدارة النادي، فإن أقطاب ومحبي النادي من إدارييه السابقين يقومون بدورهم تجاه ناديهم وهم قريبون من النادي للقيام بأية مبادرة تعبر عن حالة الاستقرار التي يعيشها النادي.

وأثنى الزعابي على وضع فريق كرة القدم الذي يسير بشكل جيد حتى تبوأ مركزه في وسط الجدول بدوري الخليج العربي، وأشاد بالعمل الذي يقوم به مجلس إدارة النادي، ومن بينه تجهيز فريق الكرة بشكل مميز، لا سيما بعد الاستفادة من فترة التوقف السابقة بإقامة معسكر جيد في مصر ظهرت ثمرته بوضوح في الدور الثاني، وقال إن الفريق «البرتقالي» أثبت تميزه هذا الموسم من خلال المستوى الذي قدمه والثقة الكبيرة التي يتعامل بها اللاعبون والجهاز الفني مع أقوى المنافسين.

وأوضح الزعابي أن الاستقرار الفني باستمرار المدرب أيمن الرمادي للموسم الثالث على التوالي كان جزءاً من النجاح، زيادة على حسن اختيار المحترفين الأجانب بعد تغييرهم بالكامل مع نهاية الموسم الماضي.

دافع لمجلس الإدارة

وحرص عبيد الزعابي على توجيه كلمة للاعبين بمناسبة هذا التكريم، كما تحدث خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة وعبد الله الظاهري أمين السر العام مشيدين بالدعم اللا محدود لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، واهتمام ومتابعة سموه للفريق، مؤكدين أن هذا الاهتمام هو دافع للنادي لمزيد من النجاحات تحت قيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي.

وتحدث نيابة عن اللاعبين، الحارس جابر جاسم معرباً عن فرحتهم بتكريم زميلهم علي الحوسني، وأكد أن جميع اللاعبين يشعرون بأن عجمان بيتهم الثاني بما يجدوه من اهتمام ورعاية، وقال إن تكريم الحوسني ليس بغريب على عجمان الذي ظل يتعامل بكل وفاء مع جميع أبنائه.