«شباب الأهلي» بطلاً لدوري الصالات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي مساء أول من أمس فريق نادي شباب الأهلي بطلاً للنسخة العاشرة من دوري كرة قدم للصالات موسم 2018-2019 بعد تعادل شباب الأهلي مع دبا الحصن 3-3 في المباراة الجماهيرية الكبيرة التي جرت على ملعب صالة نادي دبا الحصن في المنطقة الشرقية ونال لاعبو شباب الأهلي الميداليات الذهبية ودرع الدوري العام.

وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وخميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام ومشرف المسابقات وسعيد العاجل وعبدالله الشحي وحارب الرميثي أعضاء لجنة كرة الصالات وحمد المري مشرف فريق نادي شباب الأهلي.

وأشاد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة عبدالملك جاني بالعمل الدؤوب على النهوض باللعبة وتوجه بالتهنئة إلى فريق شباب الأهلي بمناسبة إنجاز الدوري وتمنى حظاً أوفر لفريق دبا الحصن وأعرب عن سعادته بالمستوى اللافت للفريقين في مسك الختام وقال لقد كانت مباراة رائعة ومميزة من كل النواحي وإن اللقب كان حائراً بين الفريقين حتى آخر ثانية من عمر اللقاء وأشاد أيضاً بحسن التنظيم والإخراج لأسرة نادي دبا الحصن وأندية اللعبة بصفة عامة بفضل التعاون والتكاتف القائم بين جميع أطراف اللعبة تحت مظلة اللجنة التنفيذية وبرعاية مجلس الشارقة ومتابعة وشراكة اتحاد الكرة متمنياً للجنة واللعبة دوام التوفيق والازدهار والتقدم.

مسك الختام

كانت مباراة دبا الحصن مع ضيفه شباب الأهلي مسك ختام دوري الموسم العاشر وجاءت قمة في العطاء والبذل من لاعبي الفريقين ولم تكن أقل إثارة وندية من مباراة الذهاب التي جرت السبت الماضي على ملعب صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر، وتفوق البطل في المباراة الأولى 4-3 وتعادل في الإياب 3-3، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البلاي أوف ويحصد اللقب عن جدارة بفضل ترابط خطوطه والتألق الجماعي للاعبي فريقه.

وجاءت المباراة الختامية مثيرة وسريعة وتقدم أصحاب الأرض بهدف لوائل محمد خميس وأدرك أحمد حسين بني حماد التعادل لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1 وأضاف عبدالله سيف هدف الترجيح لدبا الحصن 2-1 بعد مرور 24 ثانية من انطلاقة الشوط الثاني لتشتعل المباراة وتزداد قوة وسرعة وإثارة إلى أن تمكن راشد الهنائي من تعديل النتيجة لشباب الأهلي 2-2 مستفيداً من الكرة المرتدة من أحضان عاصم هلال من تسديدة المتألق راشد عبيد.

وتسرع الجهاز الفني لدبا الحصن في اللجوء إلى أسلوب (الباور بلاي) في آخر 4 دقائق من زمن اللقاء ودفع الثمن غالياً عندما استقبلت شباكه الهدف الثالث من مرتدة نموذجية أيضاً قادها راشد عبيد وسجل منها راشد الهنائي الهدف الثالث وقبل النهاية بدقيقة ونصف ينجح دبا الحصن في تعديل النتيجة 3-3، ليحاول بعدها تسجيل هدف العودة إلى أجواء البطولة إلا أن الوقت لم يسعفه لتنتهي المباراة بالتعادل الذي كان في منزلة الفوز لفريق شباب الأهلي الذي احتفل لاعبوه وجهازه الفني بالبطولة وحمل اللاعبون المدربين عبدالله عبدالباسط ومساعده الهولندي خالد حمداوي المغربي الأصل على الأعناق وسط صيحات جماهير شباب الأهلي التي ملأت المدرج المخصص لها بالكامل واستحق طاقم التحكيم الذي قاده الثنائي إبراهيم المنصور وإبراهيم المرزوقي والمساعدان جاسم عيدي الحكم الثالث ويعقوب الحمادي الحكم الميقاتي وناصر المرزوقي الحكم الخامس الإشادة من الجميع.

ومن المفارقات التي صاحبت البلاي أوف في دوري الصالات شباب الأهلي حل ثالثاً في الترتيب العام للدوري برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات وخسر 4 مرات وتعادل في 3 مباريات على عكس دبا الحصن الذي لم يخسر في الدوري على الإطلاق وظل محافظاً على الصدارة طيلة مباراته في الدورين الأول والثاني وأنهى الدورين الأول والثاني متصدراً برصيد 40 نقطة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي مباراة والغريب في الأمر أنه كسب مباراتيه أمام شباب الأهلي بسهولة في الدور الأول 5-2 في صالة الممزر و3-1 في صالته بدبا الحصن ولعب شباب الأهلي في البلاي أوف أمام النصر في المباراة الأولى وكسبها بهدفين نظيفين بتوقيع نجمه وقلبه النابض بالقوة والتحدي عبدالله الخمري أفضل لاعب في البلاي أوف على الإطلاق الذي اعتلى صدارة هدافي الدوري بالاشتراك مع عبدالله الحوسني لاعب دبا الحصن.

ويذكر أن الخمري سجل 6 أهداف لشباب الأهلي في (البلاي أوف) هدفين في شباك النصر وهدفاً في شباك البطائح وهاتريك في شباك دبا الحصن في لقاء الذهاب ولم يسجل في الإياب وسجل راشد الهنائي 3 أهداف واحداً في البطائح و3 في شباك دبا الحصن مقابل هدف لعلي الخمري وآخر لأحمد حسين بني حماد وهدف لأحمد الفردان في شباك البطائح وبرز من شباب الأهلي بصورة لافتة جداً للأنظار علي الخمري الذي شكل ثنائياً متناغماً مع ابن عمه عبدالله الخمري، كما تألق راشد عبيد وعمر عبدالستار في حراسة المرمى ووليد بشر وحسين مال الله وهاشم زراع.

مبروك

هنأ عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أسرة نادي شباب الأهلي، إدارة ولاعبين وجماهير، ببطولة دوري الصالات في نسختها العاشرة، وتمنى لفريق دبا الحصن وبقية الفرق حظاً أوفر في البطولات المقبلة. وأشاد هلال بالمستوى الفني العالي للمباراة، كما أشاد بالتحكيم والحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ صالة نادي دبا الحصن.

جاني: نطمح إلى ضم جميع أندية دوري المحترفين

أعرب عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، عن سعادته بالمستوى الفني العالي لمباريات الدوري في موسمه العاشر، وقال: «يكفي أن اللقب كان في الملعب حتى الثانية الأخيرة»، وأضاف: «إن تقلبات النتيجة منحت المباراة متعة وجمالية كبيرتين، وحفزت اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم». وأشاد أيضاً بطاقم التحكيم الذي قدم مستوى متميزاً خلال إدارته للمباراة.

وقال جاني: «لا بدّ من أن نعمل سوياً في أن يكون هناك فريق لكرة الصالات بكل نادٍ من أندية المحترفين، وعلى وجه الخصوص أندية الشارقة والوصل والعين والجزيرة والوحدة وبني ياس والإمارات والفجيرة ودبا الفجيرة»، مشيراً إلى أنه: ليس هناك عذر لبقية الأندية خصوصاً أن كرة الصالات لا تحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة.

وأضاف: «مبروك لشباب الأهلي وهاردلك لدبا الحصن، وأشاد بترتيبات نادي دبا الحصن لحفل الختام، وشكر إدارته برئاسة خميس خصاو على حسن الإخراج والتنظيم، وأشاد أيضاً بوسائل الإعلام على الحضور المتميز والتغطية اليومية لمسابقات كرة الصالات، وأردف: «انتهينا من 3 بطولات هي السوبر وكأس الاتحاد والدوري العام، وتبقى لنا بطولتا كأس الإمارات وكأس رئيس الدولة في مسك ختام الموسم الحالي».

صناع الإنجاز سعداء بالدرع

قال عبدالله عبدالباسط، مدرب فريق شباب الأهلي: أشكر اللاعبين والإدارة على الجهود المبذولة والوقفة الكبيرة خلف الفريق، وأهدي الإنجاز لوالدتي، فيما قال عبدالله الخمري هداف الدوري برصيد 15 هدف: عقدنا العزم وتعاهدنا على تحقيق الإنجاز لإهدائه لإدارة وجماهير النادي، ووفينا بالوعد، وقال عبدالله كيدي مدير الفريق: شكراً لكل لاعبي الفريق وللجهازين الفني والإداري.

محمد المري: أصبحت من أشد المعجبين بكرة الصالات

عبر اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بإنجاز فريق كرة الصالات وقال: بدأت في متابعة اللعبة مؤخراً مع هذا الفريق العملاق الذي أجبرني على حب هذه اللعبة الشيقة والمثيرة وبلا شك هي لعبة تفاصيل صغيرة وبصراحة أصبحت من أشد المعجبين بكرة الصالات.

وأضاف اللواء المري: فريقنا استحق البطولة عن جدارة وكل الشكر للإدارة الفنية والتنفيذية للفريق، وقال أيضاً فريق دبا الحصن من الفرق المميزة ولو كان الأمر بيدي لقسمت الدرع إلى نصفين أو أحضرت درعين لأن فريق دبا الحصن قدم مباريات كبيرة ولكن في النهاية لابد من فائز واحد ومبروك لشباب الأهلي على الإنجاز الكبير والمستحق.